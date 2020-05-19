İmamoğlu, Taksim’de 19 Mayıs törenine katıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katıldı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun da hazır bulunduğu törende, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Cemil Bağlama’nın anıta çelenk koymasının ardından, resmi tören sona erdi.

İmamoğlu, resmi törenin bitiminden sonra, zabıta mangası eşliğinde getirilen İBB çelengini Cumhuriyet Anıtı’na bıraktı.

İmamoğlu’nun ardından sırasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu da anıta çelenk bıraktı. Tören boyunca, sosyal mesafe kurallarına uyuldu.