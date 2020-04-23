Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İmamoğlu Taksim’de 23 Nisan törenine katıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan’ın 100’ncü yıldönümünde, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen çelenk koyma törenine katıldı.

Sözcü İstanbul
11:28 -
Haberler Gündem
İmamoğlu Taksim’de 23 Nisan törenine katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi törene katıldı.

FOTO: SÖZCÜ

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun da hazır bulunduğu törende; Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı'nın anıta çelenk koymasının ardından, resmi tören sona erdi.

FOTO: SÖZCÜ

İmamoğlu, resmi törenin bitiminden sonra, zabıta mangası eşliğinde getirilen İBB çelengini Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı. İmamoğlu'nun ardından sırasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu da anıta çelenk bıraktı. Tören boyunca, sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

İLGİLİ HABEREkrem İmamoğlu: Bana en büyük yol gösterici, çocuklar!Ekrem İmamoğlu: Bana en büyük yol gösterici, çocuklar!
Atatürk canlı Cem Yılmaz CHP istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk Nevşin Mengü sosyal medya Sözcü Taksim
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more