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İmamoğlu tazminat davasını kazandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeni Şafak Gazetesi ve İbrahim Karagül’e açtığı tazminat davasını kazandı. İmamoğlu her iki davalıdan da 2 bin 500 lira kazandı.

Damla GÜLER
Güncellenme: 14:58, 29/12/2020
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İmamoğlu tazminat davasını kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,Yeni Şafak Gazetesi ve İbrahim Karagül'e “FETÖ Projesi” ifadelerinin yer aldığı haberler üzerine tazminat davası açımıştı. Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme İmamoğlu'nu haklı bularak Yeni Şafak Gazetesi ve Karagül'ü tazminat ödemeye mahkum etti.

Mahkeme, Yeni Şafak Gazetesi'nin ve İbrahim Karagül'in ayrı ayrı 2. 500 lirayı İmamoğlu'na yasal faizi ile birlikte ödemesine hükmetti.

İSTİFA KARARI ALMIŞTI

İbrahim Karagül, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini 31 Aralık tarihi itibariyle bırakacağını duyurmuştu.

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