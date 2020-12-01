Ekrem İmamoğlu’na suikast alarmı

İBB kaynaklarından edinilen bilgiye göre 10-15 gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na terör örgütü IŞİD'in Türkiye'deki militanlarının suikast hazırlığı içinde olduğu ihbarı iletildi.

İmamoğlu'nun güvenlik ekibinin bu konuda bilgilendirildiği ve ek önlemler için harekete geçildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'ne ek koruma talebinde bulunulduğu öğrenildi. Henüz koruma sayısının arttırılmadığı da kaydedildi.

BAŞKA İSİMLER DE VAR

İçişleri Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili olarak Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz'a konuştu.

Bir bakanlık yetkilisi şunları söyledi:

* Elimize bir istihbari bilgi notu ulaştı. Bu bilgi notunda başka isimler de var.

* Ancak somut ya da güncel bir suikast tehdidi söz konusu değil. Yalnızca bir duyum söz konusu.

* Bu duruma istinaden biz devlet olarak önlemlerimizi aldık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da koruma ekibini uyardık.

* Kimi siyasiler ya da yöneticiler hakkında dönem dönem bu ve benzeri duyumlar ulaşıyor ve gerekli önlemler alınıyor.