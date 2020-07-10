İmamoğlu’ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı

Eskişehir’deki gezi protestoları sırasında girdiği ara sokakta polis ve eli sopalı bir grup tarafından darp edilerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 7 yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Korkmaz’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medya #AliİsmailKorkmaz etiketiyle binlerce mesaj paylaşıldı.

“DÜŞLERİNDE ÖZGÜR DÜNYA…”

Paylaşım yapanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyor. İmamoğlu paylaşımında “Düşlerinde özgür bir dünya olan tüm masum yüreklere… Rahat uyu güzel çocuk, ruhun şad olsun.” ifadelerine yer verdi.

38 GÜN KOMADA KALDI

2 Haziran 2013 günü Eskişehir’de Gezi Parkı protestolarına destek amaçlı düzenlenen yürüyüşe katılan ve polisin müdahalesinden dolayı ara sokaklara kaçan Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, polis ve eli sopalı gruplarca darp edildi.

Darp edildikten sonra gittiği hastanede nöbetçi doktor tarafından tedavi edilmeyen, ilk tıbbi müdahaleyi ancak 20 saat sonra alabilen Korkmaz’ın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. 38 gün boyunca komada kalan Korkmaz, 10 Temmuz 2013 günü hayatını kaybetti.