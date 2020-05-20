Son dakika… İmamoğlu’ndan Bakan Soylu hakkında suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemi nedeniyle ilgili, 27 konuda soruşturma izni verilmesi üzerine, izni veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve müfettiş Arif Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, suç duyurusunda, ön incelemeyi yürüten müfettiş Arif Yıldırım'ın, yalnızca İmamoğlu'nun görev yaptığı döneme odaklandığını, maddi gerçekleri ortaya çıkarmak yerine müvekkilin soruşturulmasının sağlanmasını kendisine görev edindiğini belirtti.

Polat, dilekçesinin giriş bölümünde şu noktalara değindi:

” Öyle ki şüpheli; harcama ve ihale yetkilisi olmamasına rağmen müvekkilin bu yetkilere sahip olduğu şeklinde rapor düzenleyerek müvekkili sorumlu göstermiş…

* Müvekkilin savunma yapabilmek için talep ettiği bilgi ve belgeyi müvekkille paylaşmamış, bu nedenle müvekkilin savunma hakkını elinden almış…

* Buna rağmen raporunda müvekkil ifade vermiş gibi alıntılar yaparak sahte evrak düzenlemiş, yetki devrinde bulunduğu şeklinde bir beyanı olmadığı ve böyle bir yetki devri mümkün de olmadığı halde müvekkili hayali bir yetki devrine istinaden sorumlu göstermiş…

* Yine görev süresi bittikten sonraki dönemde yapılan bir ihale nedeniyle müvekkili sorumlu göstermiştir.

BAKAN SOYLU DA SORUMLUDUR

Dilekçede, İçişileri Bakanı Soylu hakkındaki suç duyurusu da şu ifadelerle yapıldı:

* İçişleri Bakanı sayın Süleyman Soylu da İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi sayın Arif Yıldırım'ın yukarıda sayılan eylemlerine soruşturma izni vermiştir.

* Maddi gerçeğe aykırı, sahte içerikli raporda yer alan iddiaları soruşturma iznine bağlamış olması nedeniyle sorumludur.

HAKLARINDA KAMU DAVASI AÇILSIN TALEBİ

Polat, suç duyurusu talebini de “Yukarıda arz edilen durumlar ve incelemelerinizde ortaya çıkacak durumlar karşısında, şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmasının sağlanması için haklarında kamu davası açılmasını müvekkilim adına vekâleten saygılarımla arz ve talep ederim.” sözleriyle özetledi.