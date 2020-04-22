İmamoğlu’ndan eleştirilere cevap: Çağrı bizden takdir halktan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan tarihi itibariyle başlayacak ve 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı boyunca, İBB'nin aldığı tedbirlere ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden İstanbullulara seslenip, bilgilendirme yaptı.

İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Ramazan ayının başlaması nedeniyle de mesajlarını paylaştı.

“HAZIRLIKLAR TAMAM”

Başkan İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramının 100. Yılının kutlanacağını ve aynı gece ilk sahurla birlikte Ramazan ayının başlayacağını hatırlatarak “Milli bayramımız da Ramazan da umarım bu zor günlerde milletimize esenlik getirir” dedi.

İmamoğlu, Atatürk'ün, Türk çocuklarına armağanı olan 23 Nisan'ı kutlamak için hazırlıklar yaptıklarını belirterek “Hem benim sosyal medya hesaplarımdan hem de İBB hesaplarından 23 Nisan ruhuna uygun onlarca yapımı evinizde 3 gün boyunca izleyebilirsiniz” diye konuştu.

“RAMAZAN, AYDINLANMA VE YARDIMLAŞMA AYIDIR”

23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece ilk sahurla birlikte Ramazan ayının da başlayacağını ifade eden İmamoğlu fitre ve zekat çağrısını da yineledi.

İmamoğlu “ Maalesef bu Ramazan hepsinden farklı olacak. İftarlarda buluşamayacağız, Ramazan etkinliklerinde, sahurlarda kavuşamayacağız. Ramazan bildiğiniz gibi aydınlanma ve yardımlaşma ayıdır. Kim ne derse desin kulak asmayın. Bağışlarınızı, zekatınızı, fitrenizi, en doğru ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla, hangi partiden olursa olsun fark etmez yaşadığınız yerin belediyesine ulaştırabilirsiniz. Partisine bakmadan, tüm belediyelerimizin, toplumun en kılcal damarına kadar uzanan eli vardır. Çağrı bizden takdir halktan” ifadelerini kullandı.

SON DAKİKAYA BIRAKMAYIN

4 günlük bir sokağa çıkma yasağı ile ilgili de uyarılarda bulunan İmamoğlu “Son dakikaya bırakmadan alışverişlerimizi yapalım. Ayrıca, sokağa çıkış yasak olsa da 23 ve 24 Nisan'da 09.00-14.00 saatleri arasında marketler açık olacak. Normal alışveriş davranışlarımıza devam edebiliriz” dedi.

İmamoğlu alınan önlemleri şöyle anlattı:

* Normal hat otobüslerimiz sabah 7'den akşam 20.00'ye dek çalışacak. 23-24 Nisan'da 445 hatta 7 bin 747 sefer yapacağız. Sabah 06.00-10.00 arası metrobüs 3 dakikada bir gelecek. Artık kesintisiz ulaşıma geçiyoruz. O yüzden 10.00-16.00 arasında da metrobüs çalışacak.16.00-20.00 saatleri arasında yine 3 dakikada bir sefer olacak. Metrobüs hizmeti gece 01.00'e kadar devam edecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN HASTANELERE OTOBÜS TAHSİSİ

İmamoğlu, tüm hastanelerin arandığını, sağlık personeli için servis niteliğinde özel otobüs talepleri olup olmadığı sorulduğunu belirterek, “Talep eden her hastanemize otobüs tahsisi yapıyoruz. 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri ise otobüs seferlerimiz sabah 7-10 saatleri arasında, akşam da 17.00-20.00 arasında olacaktır. Metrobüslerimiz ise sabah 07.00'den gece yarısına kadar hizmet verecektir. Zaten pazar gece yarısı normal tarifeye de dönüş yapıyoruz” diye konuştu.

METRO HATLARI NASIL ÇALIŞACAK?

Metro hatlarının 23 ve 24 Nisan günleri saat 7.00-20:00 saatleri arasında 30 dakika aralıklarla sefer düzenleyeceğini, 25-26 Nisan tarihlerinde de sabah 7.00-10.00 ve akşam 17.00-20.00 saatleri arasında yine 30 dakika aralıklarla seferler yapacağını ifade eden İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

* Şehir Hatları vapurlarımız 7 farklı hatta 13 gemi ile 90 sefer yapacak. Tüm ulaşım ayrıntılarını ilgili kuruluşların internet sitelerinden edinebilirsiniz. Ayrıca hem halk ekmek hem de Hamidiye tam kapasite üretimlerini sürdürecek. 553 ekmek büfemiz açık olacak. Evlere Hamidiye su servisi yapılabilecek.