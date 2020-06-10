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İmamoğlu’nu VIP’e aldırmamıştı… O Vali Kocaeli’ne atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 41 ilin valisi değişti. İmamoğlu'na Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP izni vermeyen Ordu Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli'ne atandı.

İsmail AKDUMAN
12:16 -
Haberler Gündem
İmamoğlu’nu VIP’e aldırmamıştı… O Vali Kocaeli’ne atandı

İkinci kez yapılan İstanbul seçimlerinden önce Trabzon, Giresun ve Ordu’da düzenlenen mitinglere katılan Ekrem İmamoğlu, dönüşte Ordu-Giresun Havalimanı’na gittiğinde özel konukların kullandığı alana (VIP) girmek istemişti. Ancak Ordu Valisi Seddar Yavuz’un talimatıyla VIP’e alınmamıştı. İmamoğlu ”Vali bey devlet adamlığını yapamadı” diyerek tepki göstermişti. Ve bu olay uzun süre tartışılmıştı.

KOCAELİ’NE ATANDI

İmamoğlu’nun VIP’e girmesini 1 yıl önce engelleyen Vali Seddar Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla Kocaeli’ne atandı. Yavuz’un yerine Ordu’ya Tunceli Valisi Tuncay Sonel görevlendirildi.

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Son güncelleme: 12:21 10.06.2020
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