İnce, belediyelere tepki gösteren Erdoğan’ı eleştirdi

Yardım kampanyası başlatan belediyelere tepki göstererek, “Devlet içinde devlet olmaz” ifadelerini kullanan Erdoğan’a sosyal medya üzerinden yayımladığı video ile seslenen İnce, şunları söyledi;

*Deprem vergilerinin nereye harcandığının hesabını vermemişsin, 15 Temmuz'dan sonra yapılan bağışları hak sahiplerine ödememişsin.

*Sana güvenmeyip belediyeler üzerinden yardım yapmak isteyen insanlara niye engel oluyorsun?

BELEDİYELERE SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, yardım toplayan belediyelere tepki göstererek, şu ifadeleri kullanmıştı;

*Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir.

*Bunların takibi İçişleri, Valilikler, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Belediyelerimiz Valiliklerimizin izni olmadan kampanya açarsa devlet içinde devlet olmaktır.

*Gücü dağıtmış oluruz. Yasalarımız da buna müsaade vermiyor.