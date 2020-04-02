Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İnce, belediyelere tepki gösteren Erdoğan’ı eleştirdi

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden, corana virüsü krizinden olumsuz etkilenen yurttaşlar için yardım toplayan CHP'li belediyelere tepki gösteren Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi.

Halil ATAŞ
00:26 -
Haberler Gündem

Yardım kampanyası başlatan belediyelere tepki göstererek, “Devlet içinde devlet olmaz” ifadelerini kullanan Erdoğan’a sosyal medya üzerinden yayımladığı video ile seslenen İnce, şunları söyledi;

*Deprem vergilerinin nereye harcandığının hesabını vermemişsin, 15 Temmuz'dan sonra yapılan bağışları hak sahiplerine ödememişsin.

*Sana güvenmeyip belediyeler üzerinden yardım yapmak isteyen insanlara niye engel oluyorsun?

BELEDİYELERE SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, yardım toplayan belediyelere tepki göstererek, şu ifadeleri kullanmıştı;

*Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir.

*Bunların takibi İçişleri, Valilikler, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Belediyelerimiz Valiliklerimizin izni olmadan kampanya açarsa devlet içinde devlet olmaktır.

*Gücü dağıtmış oluruz. Yasalarımız da buna müsaade vermiyor.

İLGİLİ HABERSon dakika... Erdoğan'dan İmamoğlu'na imalı 'bağış' yanıtıSon dakika... Erdoğan'dan İmamoğlu'na imalı 'bağış' yanıtı
15 Temmuz aile AKP CHP Corona Cumhurbaşkanı deprem Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan son dakika sosyal medya TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 00:28 02.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more