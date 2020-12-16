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İnce’den ABD yaptırımına tepki: Karara karşı 83 milyon vatandaşımız birlik içinde

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, ABD’nin CAATSA kapsamında Türkiye'ye sınırlı bir şekilde yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi. İnce, “ABD'nin müttefiklik hukukuna uymayan yaptırım kararına karşı 83 milyon vatandaşımız birlik içindedir” dedi.

Güncellenme: 19:45, 16/12/2020
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İnce’den ABD yaptırımına tepki: Karara karşı 83 milyon vatandaşımız birlik içinde

ABD, CAATSA kapsamında Türkiye’ye sınırlı bir şekilde yaptırım uygulama kararı aldı. Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kararın müttefiklik hukukuna uymadığını ifade etti.

“BAŞKA DEVLETLERE SORMAZ”

Sosyal medyadan açıklama yapan İnce, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir devlet olarak hava savunma sistemi alıp almayacağını, alacaksa nerden alacağını başka devletlere sormaz. ABD’nin müttefiklik hukukuna uymayan yaptırım kararına karşı 83 milyon vatandaşımız birlik içindedir” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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