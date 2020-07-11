İnce’den Erdoğan’a ‘ihanet’ yanıtı

Danıştay 10. Dairesi, açılan bir dava sonrasında Ayasofya’yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını dün iptal etti. Kararla birlikte Ayasofya'nın müze statüsü kaldırıldı ve ibadet yolu açıldı.

“TARİHE İHANET”

Dün imzaladığı bir kararnameyle Ayasofya’yı Diyanet İşleri Başkanlığı’na devreden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı değerlendirme konuşmasında ise, 1934 yılına ait Mustafa Kemal Atatürk imzalı karar için “Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı” ifadelerini kullandı.

“KENDİ FETÖ TARİHİNE BAKSIN”

Erdoğan’ın bu sözlerine Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Muharrem İnce ise, şunları kaydetti:

* Ayasofya'nın ibadete açılmasında başka ülkelerin tavrı egemenlik hakkımıza saldırıdır, bu kabul edilemez.

* RTE'nin Atatürk'ü ihanetle suçlaması ise Türkiye'nin Milli Mücadele tarihine ve kuruluşuna saldırıdır.

* Oradan ihanet çıkmaz. İhanet arıyorsa kendi FETÖ tarihine baksın.

‘DAVET GELİRSE GİDERİM’ SÖZLERİNE AÇIKLAMA

İnce Hakl TV canlı yayınında katıldığı programda Ayasofya ile kararı değerlendirmiş ve şunları söylemişti:

Ayasofya'nın tapusu bize aittir, orası bizim mülkümüzdür. Türkiye Cumhuriyeti'nindir! Yunanistan, Rusya, ABD Dışişleri Bakanlığı buna karar veremez.

Biz ister cami, ister kilise yaparız bunun sorumluluğu bize aittir. Biz karar veririz. Ülkemizi yönetenler ve mahkemelerimiz buna karar vermişse biz uyarız.

İnce, İsmail Saymaz'ın “Peki Ayasofya'ya namaza gidecek misiniz?” sorusuna ise “O gün protokol olmaz ama, özel birgün olduğu için belki davet gerekebilir. Davet olursa icabet ederim.” yanıtını vermişti.

İncenin bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. O sözlerine de açıklık getiren İnce şu mesajı paylaştı:

* “Davet gelirse giderim sözünü” yoğun katılım olur, pandemi koşullarına özel önlemler alınır düşüncesiyle söyledim.

* Bir önlem alınmayacaksa sorun yok. Namaza çağrının ezan olduğunu “Tayyip Erdoğan'a dokunmak ibadettir” diyenlerden öğrenecek halimiz yok.