İnce’den LGS görüntüleri için sert sözler: Gönlünüz razı oldu mu?

Uzmanlar, lise ve üniversiteye giriş sınavlarının yapılmasının risklerini tartışılıyorken, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci bugün sınava girdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ‘her türlü tedbirin alındı’ açıklaması ise okul önlerine yığılan kalabalıklarla anlamını yitirdi. Sosyal medya paylaşılan görüntülere siyasetçilerden ve sanatçılardan da tepki geldi.

“İNCE: GÖNLÜNÜZ RAZI OLDU MU?”

Kendisi de bir eğitimci olan Muharrem İnce, okul önünden kalabalık veli görüntüsünü paylaşarak şu ifadeleri kullandı: Bu görüntüler kaldırıyoruz dedikleri, girmek zorunlu değil dedikleri sınavdan. Yeterli önlem almadan adeta inatlaşarak bu görüntülerin yaşanmasına sebep oldunuz. Gönlünüz razı oldu mu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan “Çocuklarımıza canıyla, geleceği arasında tercih yapmaya zorlayan sistemin yarını yok.” ifadelerine yer verdiği paylaşımında, “Başarılar çocuklar demek kolay, bu çocuklar sınava nasıl odaklanacak diye soran yok.” şeklinde tepki gösterdi.

“İŞTE TEDBİR, İŞTE ÖNLEM, İŞTE KORONA VİRÜSLE MÜCADELE…”

Okul önlerinde oluşan kalabalıkların fotoğraflarını paylaşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “İşte tedbir, işte önlem, işte korona virüsle mücadele… Bir de sokağa çıkma yasağı kararı var tabi…” dedi.

“BU MU SINAV İÇİN ALINAN TEDBİR?”

Şarkıcı Gökhan Özoğuz da, “Bu mu corona dönemi sınav için alınan tedbir?” diyerek duruma tepki gösterdi. Özoğuz açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Yahu bu insanların hepsi@birbirne geçirdi bile, şaka mı bu? İş yapmış olmak için, bir hamle yapılmış olsun diye sokağa çıkma yasağı konuyor.

* Konu; Yapılan işin Pandemi gibi bir felaket döneminde vereceği zarar, İnsanların hayatı! Konu; Belki bir çoğunun Dedesi Babanesi kronik hastalığı olan Abisi Kardeşi. Hayat yani! Çok mu şarttı bu? #lgs2020

* Çok üzgünüm. Sayın yetkililer, çok Sayın Devlet büyüklerimiz; Dönem bu dönem, Dünya kırılıyor, milyonlar ölüyor! Ne sınavı? HANGİ SINAV? Hangi tedbir? Nasıl kalkacağız altından? Evlere düşecek ateşler aklımıza gelmedi mi?”