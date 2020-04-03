İnfaz paketi genişliyor

İnfaz yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda bugün ele alınacak. İnfaz yasasında değişiklik öngören yasa teklifinin kapsamının genişlemesi eğilimi var.

Hukukçular, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunun infaz düzenlemesi kapsamında olduğunu belirtti. Ancak, sadece bu suçtan mahkum edilip cezaevinde olan yok. Birden fazla suç işleyen ve bu suçlar arasında cumhurbaşkanına hakaret de olanlar var.

Bu kişilerin diğer suçları infaz indirimine giriyorsa tahliye edilecekler. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçuna 1 yıldan 4 yıla kadar hapis öngörülüyor. Bu suçtan mahkumiyet kararı verilen sanık sayısı, son 4 yıllık dönemde 5683'e yükseldi.

“Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçunun da teröre karışmamış kişiler açısından fikir ve ifade özgürlüğü çerçevesinde kapsama alınması tartışılıyor.

Hiçbir terör örgütü ile bağlantısı olmadığı halde özellikle gazeteciler ve sanatçılar hakkında yazdıkları yazı/haber ya da attıkları sosyal medya mesajları nedeniyle bu maddeden işlem yapıldı.

TERÖR BAŞKA İFADE BAŞKA

Fikrini ifade edenler hakkındaki bu durumun, “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” kapsamında değil, düşünceyi açıklama ve ifade hürriyeti olarak ele alınması değerlendiriliyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Askerimize, polisimize kurşun sıkan, bombalayan hiç kimsenin affedilmesini doğru bulmayız. Kadına ve çocuğa cinsel tacizde bulunan, kadına şiddet uygulayan ve uyuşturucu baronları da affedilemez.

Ama gasp, darp, dolandırıcılar salıverilip, konuşan, düşüncesini söyleyen, yazan, tweet atan, haber yazan içeride kalmaya devam ederse olmaz. Düşüncesini ifade edenler içeride kalsın, gaspçılar çıksın olmaz” dedi.