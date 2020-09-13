‘İnternet Mahir’den fenomenlere: Yapılanları çok fazla doğru bulmuyorum

1999 yılında açtığı kişisel web sitesiyle dünyada büyük ses getiren ve dünyanın ilk internet fenomenleri arasında da gösterilen ‘İnternet Mahir’ lakaplı Mahir Çağrı kendini geniş kitlelere taşıyabilecek projelere açık olduğunu ancak sosyal medya kullanmaktan uzak durduğunu dile getirdi.

İnternet denildiğinde mutlaka ‘İnternet Mahir’ adının geçtiğini söyleyen Çağrı, o dönemlerde de fenomen olup para kazanma amacında olmadığını belirtti. Mahir şöyle devam etti:

* O yıllarda hem dünyada hem Türkiye’de internetin yeni yeni geliştiği zamanlardı. Site kurmaya karar verdik. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarımla konuştum site kurmaya karar verdim. Ondan sonra patladı. Guinness’e girdi. İlk 10 dakika içinde site kilitlendi. 800 bin kişi 1 günde giriş yaptı.

EN ÇEKİCİ 50 İNSAN LİSTESİNDE

* Bizim kontrolümüzde olmadı. Doğal bir şeydi. Para kazanıp fenomen olayım diye değildi. Güzel ve doğru bir siteydi sadece kendimi tanıtmıştım. Basit bir siteydi ve tarihe geçti. Yahoo; internet tarihinin en büyük olaylarını seçti. İlk 3’e girdim.

* Olay o kadar büyüdü ki internet denilince benim adım mutlaka geçti. Dünyanın en çekici 50 insanı arasına kullanılan oylarla girdim. Benim seçildiğim şeylere dünyada hiçbir Türk girmemiş. Dünyanın en tanınan ilk 100 insanının arasına girdim.

* Başka hiçbir Türk bu sıralamaya giremedi. Bunları ben yapmadım kendiliğinden gelişti. Şimdi dünyanın her yerinden ünlü, ünsüz çok sayıda arkadaşım var.

* İnternetle de şu an fazla ilgilenmiyorum. Şimdi fenomen olmak için yapılanları çok fazla doğru bulmuyorum. Kendi hayatıma daha çok zaman ayırıyorum.

HEDEFİ: MAHİR VAKFI

Yardıma ihtiyacı olanlara destek olmayı sevdiğini ve bu nedenle en büyük hayalinin tüm dünyada zor şartlar altında yaşayanlara ulaşmak olduğunu ifade eden Mahir Çağrı, Mahir Vakfı kurmak istediğini dile getirdi.

İnterneti yoğun kullanmak istemediğini belirten Çağrı şunları söyledi:

* Mahir Vakfı kurmak istiyorum. En büyük hayalim bu. Dünyada aç ve yetim çocukları, engellilere ulaşmak destek olmak istiyorum. Eğer vakıf kurabilirsem benden sonra da destek devam etmiş olacak.

* Ünlü bir sosyal platformun sahibi benim hayranım o ve onun gibi ünlü isimlerin destek olmasını sağlayabilirim. Bir film teklifi almıştım, senaryosu hazırlanıyor. Belki uzun soluklu bir televizyon programı olabilir ama interneti yaşamımda çok yoğun kullanmayacağım.

* İnsanlar için güzel şeyler yapmak istiyorum. Önemli olan benim bu hayatı dolu dolu yaşamam. Milyonlarca dolarınız olsa başkalarıyla paylaşmazsanız ve bu hayatı yaşamaya vakit bulamazsanız bir anlamı yok.

* Şu anda ihtiyaçlarını karşıladığım bir aile var. Savaştan kaçmak zorunda kalmışlar kimseleri kalmadığı için zor durumdalar. Kuracağım vakıfla sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada desteğe ihtiyacı olan ailelere ulaşmak istiyorum. Müzik ve beden eğitimi öğretmeniyim, Özel dersler de veriyorum.

MİLYARLAR KAZANIRDIM

Popüler olduğu dönemde para kazandığını ancak süreci doğru yürütemediğini söyleyen Mahir Çağrı, “Ben bu dönemde çıksaydım milyar dolarlar kazanırdım. Şu an dünyada olan fenomenlerden hangisi Guinness giriyor? O zamanlar da çok para kazanabilirdim ama ben bu durumu kullanamadım. Dünyada bir ilk olarak tanınıyorum ama bir ekibim yoktu. Para da kazandım. Şu an yaşantımda bir para ihtiyacım yok” dedi.

SEVGİ BÜYÜKELÇİSİ

İzmir’de sakin ve mütevazi bir hayatı tercih ettiğini dile getiren Mahir Çağrı, şunları kaydetti:

* Beni çok lüks yerlerde göremezsiniz. Aşırı param da olsa gitmem. Bana dünyada ‘Sevgi büyükelçisi’ dendi. Bunu halk verdi. Türkleri ve Müslümanları sevmeyen ülkelerde bile beni sevenler, dostlarım var.

* Ben sosyal medyada vaktimi harcamak yerine masa tenisi oynuyorum, yüzmeye gidiyorum, ülkeleri geziyorum, yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşıyorum, hayvanlarla ilgileniyorum.

* Bu yaptıklarımı paylaşınca şov ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Bunları paylaşırım ama dünyaya yansıtabileceğim, faydası olabilecek bir televizyon programıyla olur.

* Lüks özentilerden hep kaçtım. Afrika’ya gittim. Çöpte çöp bulup yiyemiyorlar. Bunları gören bir insan lüks harcama yapamaz. Aklıma orası geliyor. Parayı gereksiz harcamam. Daha fazla kazanırsam da bu türden harcamalar yapmayı tercih ederim.

İNTERNET MAHİR KİMDİR?

Mahir Çağrı, namıdiğer ‘İnternet Mahir’, 1999 yılında açtığı kişisel web sitesiyle tüm dünyada tanınan bir isim haline geldi. Mahir’in günlük yaşamından fotoğraflarını paylaştığı ‘www.ikissyou.org sayesinde birkaç saat içinde tam 800 bin kişi onunla iletişime geçti. İkissyou.org, 1 günde çektiği 50 bin ziyaretçiyle Guiness Rekorlar Kitabı’na girdi.

EN ÜNLÜ 100’E GİRDİ

Mahir ayrıca, 2000 yılında Forbes dergisi tarafından en ünlü 100 isim listesinde yer buldu. Guiness kayıtlarına göre Mahir’in sitesini 1999 Kasım-2000 Nisan arasında 3 milyon 173 bin 973 kişi ziyaret etti. Ayrıca Yahoo’nun 10’uncu yıl dönümü için belirlediği ‘internetin akıllarda yer etmiş en önemli 100 olayı’ içinde de, Mahir’in sitesi 3’üncü sırada yer aldı. (DHA)