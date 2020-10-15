iPhone 12 Pro Türkiye fiyatı verginin dahil edilmesiyle dudak uçuklattı

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 12’yi, Apple Park'ta düzenlenen etkinlikle tanıttı. Ancak dünyanın birçok ülkesinde telefonların özellikleri konuşulurken Türkiye’de kur farkı ve vergiler nedeniyle dikkat çeken fiyatları oldu.

iPHONE 12 TÜRKİYE’DE SATIŞA ÇIKTI

Türkiye’deki teknoloji marketleri ve çevrimiçi satış kanallarında yerini alan iPhone 12 PRO 128 GB, 23 bin 600 liralık fiyatı ile sunuldu. Fiyatı haricinde bir o kadar dikkat çeken bir diğer durum ise satışa çıkarılan iPhone 12 Pro’nun saatler içerisinde tamamının satın alınması oldu.

Bilindiği üzere iPhone'dan yüzde 10 TRT payı, yüzde 50 ÖTV, yüzde 18 KDV, yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor.

iPHONE 12’NİN FİYATLARI ABD’DE NE KADAR?

İlk model iPhone 12 799 dolar, iPhone 12 mini modeli ise 699 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıktı.

iPhone 12 Pro modeli 999 dolar, iPhone 12 Pro Max ise 1099 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. iPhone 12 Pro Max başlangıç modelinin (128 GB) Türkiye'de vergiler dahil yaklaşık 16 bin 120 TL civarina satılması bekleniyor.

iPhone 12 ailesinin tanıtılmasının ardından Apple’ın sitesinde iPhone SE’nin fiyatı 399, iPhone XR’ın fiyatı 499, iPhone 11’in fiyatı ise 599 dolara kadar düştü.

Apple, iPhone 12 ile iPhone 12 Pro’nun 23 Ekim’de, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max’in 13 Kasım’da satışa çıkacağını açıkladı.

EN KÜÇÜK iPHONE'LARDAN BİRİ

6.1 inç boyutunda olan iPhone 12, 11 versiyonunun yerini aldı. 5.4 inç boyutunda olan iPhone 12 Mini ise tamamen yeni bir versiyon ve bu yıl piyasaya sürülen iPhone SE'den (2. Nesil) bu yana piyasaya sürülen en küçük iPhone olarak lanse ediliyor. Bu versiyonun boyutu tek elle telefon kullanmak isteyenler için ise ideal.

Yeni iPhone modellerinin hepsi Super Retina XDR OLED ekrana sahip. Face ID için kullanılan çentik ise küçük bir çerçeve dışında uçta uca bir ekrana sahip. iPhone 12 ve diğer Pro modelleriyle ekran kalitesi arasında ise bir fark yok.

PRİZ ADAPTÖRÜ KUTUDAN ÇIKMIYOR

Gelelim Apple'ın büyük etkinliğinin en büyük tartışma konusuna… Apple'ın tanıttığı yeni ürünlerin kutusunun içinden şarj adaptörü ve kulaklık çıkmayacak. Apple iPhone 12 kutusundan şarj cihazı adaptörü ve kulaklık çıkmayacak. Bu ürünleri almak isteyenler para ödemek zorunda kalacaklar. Tüm iPhone modelleri artık varsayılan olarak USB-C kablosuyla gönderilecek.

Cupertino merkezli şirketin 1000 dolarlara satılan ve Türkiye'de on binlerce TL'ye piyasaya çıkması beklenen Apple'ın şarj adaptörü ve kulaklık vermemesi sosyal medyada alay konusu oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Apple'ın hayranlarını adeta “yolduğunu” yazarken, Google'a ait Android işletim sahibi telefonlarda kutunun içerisinden şarj adaptörü ve kulaklık çıktığını belirtti.

MagSafe, standart Qi tabanlı kablosuz şarj cihazlarıyla 7.5 W şarjın üzerinde bit yükseltmeye sahip ve 15 W kablosuz şarjı destekliyor. Ayrıca lightning bağlantı noktasıyla da bu yeni ürünler şarj edilebiliyor.