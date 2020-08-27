İpsala’da 4 kilometrelik yol ışıksız!

Türkiye'nin Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı ile Dörtyol mevkii arasındaki yaklaşık 4 kilometrelik yolda ışıklandırma sisteminin bulunmaması tepki çekti. Yaz tatillerini Türkiye'de geçiren ve tatil sonunda Avrupa'da yaşadıkları ülkelere geri dönen gurbetçiler, ışıklandırma sistemi bulunmayan yolda karanlık nedeniyle trafikte çeşitli kazalara maruz kaldıklarını belirtirken CHP Edirne İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Aliş de yolun bir an önce ışıklandırılması gerektiğini söyledi.

YOL GÖRÜNMEZ HALE GELİYOR

4 kilometrelik yolun akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte görünmez hale geldiğini belirten gurbetçiler, Türkiye'ye giriş ve çıkışlarda çeşitli trafik kazalarının yanı sıra bölgede bulunan hayvanlara da istemsiz zarar verdiklerini söyledi. CHP Edirne İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Aliş ise yaklaşık 3 yıl önce genişletme çalışmaları nedeniyle kaldırılan ışıklandırma sisteminin yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

YETKİLİLERE SESLENDİ

CHP Edirne İl Genel Meclis Üyesi İsmail Aliş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kuruluşu olan UMAT A.Ş. tarafından yeniden yapılan İpsala Sınır Kapısı ve Tır Parkı inşaatlarının devam ettiği İpsala Sınır Kapısı ile Dörtyol mevkii arasındaki yaklaşık 4 kilometrelik yolun ışıklandırılması gerektiğini söylerek şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye'nin Avrupa'ya açılan İpsala Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir turistin ülkemize geldiğinde, güvenli ve modern bir ülkeye geldiğini hissetmesi gerekir.

* Turistlerin ve Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın aydınlık ve ferah bir ortamda ülkemize girmesi, yol güvenliği açısından da daha iyi olacaktır.

* Daha önce 4 kilometrelik alanda aydınlatma ışıkları olmasına rağmen yaklaşık 3 yıl önce yeniden yapılan ve genişletilen yol çalışmalarında bu ışıklar kaldırılmıştır.

* Yetkililerin bir an önce bu çalışmayı yaparak bu yolun ışıklandırılması gerekmektedir.