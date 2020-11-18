İş görüşmesine giden genç kadına fuhuş tuzağı

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Sibel Y. geçtiğimiz şubat ayında bir ilanda muhasebeci arandığını öğrenince telefon ile iş yerine ulaşarak randevu istedi.

Sibel Y. iş görüşmesi yaptığı Mutlu E.'nin kendisine bölgedeki ünlü bir balık çiftliğinde çalışacağını ve 3600 TL maaş ile üç ayda bir prim kıyafet ve yiyecek yardımı yapılacağını söyledi. Şartları ailesi ile görüşüp kabul ettiğini belirten Sibel Y., “Bir kafede buluştuk konuyu netleştirdik çalışabileceğimi söyledi, ayrıldık” dedi.

İŞ GÖRÜŞMESİNE GİTTİĞİ YERDE DEHŞETİ YAŞADI

Sibel Y. ertesi gün Mutlu E. nin kendisini arayarak işe giriş ile ilgili evrakları getirmesini istediğini belirterek “Akşam saatleriydi, yarın getirsem olmaz mı geç oldu, dedim. ‘Hayır şimdi getir’ dedi söylediği adrese gittim, evrakları verecektim. Söylediği adrese gidip binadan içeri girdiğimde salonun ortasında baktım rakı sofrası; peynirler, mezeler, rakılar açılmış. Bazı adamlar ve kadınlar var. “Böyle iş görüşmesi mi olur?” dedim.

Hemen geri dönmek istedim, Mutlu E. kolumu sıkarak beni tuttu ilk şiddeti orada gördüm. Ardından Mutlu E. masadaki adamlara ‘Sibel'e 160 bin TL lazım’, dediğinde üzerimden pazarlık yapıldığını hala anlamamıştım. ‘Ben öyle bir paraya ihtiyacım yok’ dedim.

Ayağa kalktım gitmek istedim. Mutlu E. ‘Artık buradan çıkamazsın, benim istediklerimi yaparsan gidersin’ dedi. Odada 3 erkek iki kadın daha var. Mutlu E. beni küçük odaya götürüp dakikalarca darp etti. Çok korktum o binadan çıkamayacağımı anladım ama iş işten geçmişti” diye konuştu.

BİZE PAHALIYA MAL OLDUN HAYATIN DEĞİŞECEK DEDİLER

Sibel Y. “Beni darp ederken bir yandan da cinsel saldırıda bulunuyordu. Tam üç kere kaçmaya çalıştım başaramadım, telefonlarımı da almışlardı. Mutlu E. sırtıma şiddetle vurdu, bayılmışım, kalktığımda çıplaktım, her tarafım şiddetli ağrıyordu. Bana, kalk üstünü giyin, dedi.

Her tarafımda çürükler morluklar vardı. Bana, şimdi seni bir adama teslim edeceğiz, hayatın değişecek, bize pahalıya mal oldun, dedi. Apartmandan beni çıkardığı an arabaya bindirirken aniden ellerinden kaçtım yakınlardaki benzinliğe koşarak girdim, sığındım kurtarın beni diye yalvardım. Benzincideki çocuk abla bu halin ne sana ne yapmışlar,dedi. Uğradığım cinsel istismar ve darp olaylarının nasıl olduğunu burada anlatmak istemiyorum ama savcıya jandarmaya teker teker anlattım hepsi de doktor raporu ile sabit” dedi.

BANA CİNSEL İSTİSMAR VE ŞİDDET UYGULADILAR SERBEST KALDILAR

Sibel Y. şöyle devam etti:

“Hemen avukatımı aradım. ‘Bana sakın üstünü değiştirme, yıkanma hemen hastaneye gidip rapor alacağız’ dedi öylece gidip raporumuzu aldık. Ailem geldi. Bana sahip çıktılar. Jandarmaya gittik, şikayetçi olduk. Mutlu E. ve arkadaşları gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Bunca şiddet cinsel istismar, darp, tecavüz ve serbest kaldılar. Tam 40 gün kendime gelemedim konuşamadım, kekeme oldum, aylardır gözüme uyku girmiyor. Çünkü bu adamlar serbest ve her an karşıma çıkabilirler, sonradan yaptığımız araştırmalarda bu şahısların Milas ve Bodrum'da genç kızları kadınları iş vaadi ile tuzağa düşürerek seks işçiliğine zorladıklarını öğrendim.”

AVUKAT EREN KESKİN “BUNCA ŞİDDETE RAĞMEN SERBEST BIRAKILMALARI MÜMKÜN DEĞİL”

Sibel Y.’nin İstanbul Barosu’ndan avukatı Eren Keskin SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Dosya Milas Savcılığı'ndan Bodrum'a gönderilmiş. Bodrum Savcısı'nın ‘Yetkisizlik Kararı’ var. Tekrar Milas'a göndermiş. Aslında “Araştırmanı yap, dosyayı bana öyle gönder” diyor. Güzel bir şey yapmış. Savcının tespitleri doğru. Dosyada çok ciddi eksiklikler var. Milas gibi bir yerde böyle bir çete var, bana göre suç örgütü.

Bizim başvurucumuz dışında başka mağdurlar da var. Bu kişilere kendisi ulaşmış. Maalesef bu çete içinde devlet görevlileri de olabilir. O yüzden kapatılıyor diye düşünüyorum. İstanbul Sözleşmesi'ne göre mağdurun açısından bakılmalı. Ama böyle bir durum yok. Dosyada çok ciddi bir şiddet var. Şiddete rağmen tutuklanmıyor, inanılır gibi değil. Üstelik her şiddet, başka şiddetin habercisidir. Başka kadınların hayatları da tehlikede.

Biz acilen tutuklanması için başvuru yapacağız. Ayrıca Bodrum Cumhuriyet Savcılığı, Milas Savcılığına da aynı şeyi söylüyor. “Sen yeterince dosyayı araştırmamışsın, kanıtları koymamışsın” diyor. Bu çok önemli. Bodrum Savcılığı'nın ileri sürdüğü taleplerin yerine getirilmesini ve acilen tutuklanmasını istiyoruz. Davanın da açılmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi olayda mağdur kadın savcı gibi çalışıyor. Biz herkesi göreve davet ediyoruz.”