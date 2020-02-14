İşgalden kurtuluşu pompalıyla ateş açarak kutladılar

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümü kentte çeşitli kutlamalara sahne oldu. Düzenlenen törene TBMM Eski Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, siyasi parti temsilcileri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Cirit takımları ile Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı öncülüğünde ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Halit Paşa Caddesi’nden, Ordu Caddesi kadar yürüdü. Yürüyüşün başından sonuna kadar ise atlı milislerin önünde yürüyen avcılar tüfekleriyle dakikalarca havaya ateş açarak şehrin kurtuluşunu kutladılar.

“ŞEHİR MERKEZİNDE HAVAYA ATEŞ EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL”

Şehir merkezinde havaya ateş edilmesinin doğru olmadığını ifade eden CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, ”Şehir merkezinde avcıların havaya ateş edilmesini doğru bulmuyorum. Her platformda havaya ateş edilmelere karşı çıkıp burada da aynı harekette bulunulması yanlıştır. Allah korusun bir tehlikeye sebep verebilirdi neyse ki talihsiz bir olay yaşanmadı buna da sevindik” diye konuştu.