İntikam yemini eden IŞİD’li ikinci kez tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün IŞİD'a yönelik Adana'da yaptığı operasyonda önce İstanbul'da kanlı eylem yapmak için keşif yapan Barış Coşkun yakalanarak tutuklandı.

Zanlının ifadesi ve evinde çıkan malzemelerden IŞİD’in sözde Türkiye emiri olan Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu belirlenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Adana'da operasyon yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyonda Mahmut Özden ile birlikte oğlunun da olduğu 11 kişi yakalanıp tutuklandı.

12 KİŞİLİK EYLEM HÜCRESİ

Polis 10 Eylül tarihinde ise IŞİD'in sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'le bağlantılı olan ve “Özden'in fedaisi” olarak bilinen eylem hazırlığındaki Barış Coşkun’u 8 Eylül'de Adana'da yakaladı.

İstanbul'a götürülen zanlı 10 Eylül’de tutuklandı. “Mücahit Musab” kod adını kullandığı iddia edilen Barış Coşkun’un, Türkiye’de eylem planladıkları tespit edilen 12 kişilik hücresinde yer aldığı belirlendi.

BİR YIL ÖNCE TUTUKLANIP SERBST BIRAKILMIŞ

Bu arada Barış Coşkun'un bir yıl önce 20 Eylül 2019 yılında Adana Emniyet Müdürlüğünün yaptığı bir operasyonda yakalandığı ve tutuklandığı daha sonra ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı ortaya çıktı.

Zanlının bu operasyonda terör örgütü IŞİD’in sözde emiri Ebu Bekir El Bağdadi’nin yayınladığı ses kaydında eylem yapılmasını istemesinin ardından bir sosyal medya hesabından, “Yakında”, “Adana” ve “Vallahi intikam alacağız bir mühlet sonra olsa da intikam alacağız” yazılı kağıt ile bıçak fotoğrafı paylaştığı öğrenildi.