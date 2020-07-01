İSKİ su kesintisi verileri… İstanbul’da sular ne zaman gelecek? (1 Temmuz)

Su, günlük hayatın en önemli ihtiyaçlarından biri ve kesinti durumlarında ciddi zorluklar yaşanabiliyor. Çeşitli arıza ve çalışma durumları sebebiyle su kesintileri yaşanabiliyor. İstanbul’daki vatandaşlarımız için İSKİ’nin anlık su kesintisi listesi haberimizde yer alıyor…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da su kesintisi yaşanan çeşitli noktalara ve suyun geleceği saate aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ ARIZA KAYIT EKRANI

Su kesintilerinizi İSKİ'ye bildirmek için aşağıdaki linkten adres bilgilerinizi girebilirsiniz.

İSKİ ARIZA KAYIT LİNKİ