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İSKİ su kesintisi verileri… İstanbul’da sular ne zaman gelecek? (1 Temmuz)

Su kesintileri özellikle yaz aylarında hayatı ciddi şekilde etkiliyor. İstanbul su kesintisi listesi İSKİ sitesinde yer alıyor ve vatandaşlar buradan suların tahmini olarak saat kaçta geleceğine erişebiliyor. İşte İSKİ su kesintisi listesi ve veriler...

10:20 -
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İSKİ su kesintisi verileri… İstanbul’da sular ne zaman gelecek? (1 Temmuz)

Su, günlük hayatın en önemli ihtiyaçlarından biri ve kesinti durumlarında ciddi zorluklar yaşanabiliyor. Çeşitli arıza ve çalışma durumları sebebiyle su kesintileri yaşanabiliyor. İstanbul’daki vatandaşlarımız için İSKİ’nin anlık su kesintisi listesi haberimizde yer alıyor…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da su kesintisi yaşanan çeşitli noktalara ve suyun geleceği saate aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı…

İSKİ ARIZA KAYIT EKRANI

Su kesintilerinizi İSKİ'ye bildirmek için aşağıdaki linkten adres bilgilerinizi girebilirsiniz.

İSKİ ARIZA KAYIT LİNKİ

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