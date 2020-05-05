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İŞKUR önünde hem iş arayıp hem çay satan Yusuf Derin’e Mansur Yavaş’tan destek

Ankara'da İŞKUR önünde iş arayan bir yandan da evde demleyip termosla getirdiği çayı satmaya çalışan 45 yaşındaki Yusuf Derin, "En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi. Evde termosum vardı çayı demledim..." dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yusuf Derin için harekete geçti.

09:56 -
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Ankara’da İŞKUR önünde yaşanan dram hem işsiz babayı hem izleyenleri ağlattı…

FOX TV Ana Haber’de yayınlanan görüntülerde, Ankara’da İŞKUR önünde ”kalabalık olur” diyerek bir yandan iş arayan bir yandan da evde demleyip termosla getirdiği çayı satmaya çalışan 45 yaşındaki Yusuf Derin, “En son kızım ‘baba evde ekmek yok’ dedi. Evde termosum vardı çayı demledim….” dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

İşsiz babanın gözyaşları sokakta yaşanan geçim sıkıntısının hangi boyutlarda olduğunu da bir kez daha göstermiş oldu.

MANSUR YAVAŞ’TAN YARDIM ELİ

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Yusuf Derin’e Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yardımda bulunulacağını açıkladı. Demir, Mansur Yavaş’ın talimatıyla Yusuf Derin’e destek sağlanacağını ifade etti.

Ankara baba Çay CHP FOX TV Haber Twitter
Son güncelleme: 10:13 05.05.2020
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