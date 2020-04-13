İşletmecinin isyanı: Daha ne kadar dayanabilirim, öngöremiyorum!

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu, sosyal medya hesabından destek paketinden faydalanamayan işletme sahibi Aysun Güler’in videosunu paylaşarak şöyle yazdı:

* Bursa Küçük Sanayi’den bir esnafımız…Binlercesi gibi iktidarın açıkladığı corona paketinden faydalanamayan, çeklerini, borçlarını öteleyemeyen ve de borçlanamayan, batmamak için çırpınan ve sesini duyurmaya çalışan… Corona sürecinde işçiye, esnafa, işverene ve işsize nakit desteği.

‘KREDİLERİN HİÇBİRİNDEN FAYDALANAMADIK'

Videoda bankalara yaptığı başvurudan sonuç alamadığını belirten Güler, şu ifadeleri kullandı:

* Bankalara yapmış olduğumuz tüm başvurulara rağmen hiç bir sonuç alamadık. Her ay ödemekle mükellef olduğum çeklerim var.

* Corona virüsü nedeniyle destek olunacağı açıklanan kredilerin hiç birisinden faydalanamadık. Daha ne kadar dayanabilirim bunun için bir öngörü de bulunamıyorum.

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“İKTİDAR SESİMİZİ DUYSUN”

Güler, açıklamasının devamında şöyle konuştu:

* Çalıştığımız firmaların ortalama olarak yüzde 80’i kapalı. Hal böyle olunca ödeme toplama noktasında ciddi anlamda bir daralma yaşadık.

* Ben buradan televizyonlardaki haberlerde izlemiş olduğumuz açıklanan ekonomik paketlerin maalesef ticarethane sahiplerine özel bankalar tarafından hiçbir şekilde yansıtılmadığını belirtmek istiyorum.

* İktidar sesimizi duysun. Sistemin dişlisi olarak bizler gibi firmalara destek çıkılmasını rica ediyorum.