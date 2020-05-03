İsmail Sivrisi’nde ‘kalker ocağı’ isyanı

Nevşehir’in Avanos ilçesindeki Özkonak kasabasında yer alan ve tarım arazileri ile kasabanın içme suyu ihtiyacını karşılayan İsmail Sivrisi tehdit altında…

YILIN İLK KARI BURAYA YAĞIYOR

Bölgeye kalker ocağı yapılmak istenmesi vatandaşları isyan ettirdi. Anadolu’nun Türkleşmesinde emeği geçen ve ‘İsmail Dede’ olarak bilinen bir erenin anıt mezarının da bulunduğu hakim bir tepeyle çevrili olan bölge, her yıl ilk karın buraya yağması nedeniyle ‘İsmail Sivrisi’ olarak adlandırılıyor.

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan “Burada yapılacak taş kırma tesisi bölgedeki 10 köyümüzün yerleşim alanları ve tarım arazilerine zarar verecek. 4 bin nüfuslu Özkonak kasabamızın içme suyu da tehdit altında” diyerek, konuyu TBMM gündemine getirdi.

DELME VE PATLATMA İŞLEMİ UYGULANACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması isteği ile TBMM'ye soru önergesi veren Sarıaslan “Bölgedeki anıt mezar kültür varlığıdır. Açılması planlanan kalker ocağında delme, patlatma işlemi uygulanacak ve bölgenin doğal yapısına büyük zararlar verilecek. Özkonak halkı son derece endişeli ve rahatsızdır” dedi.