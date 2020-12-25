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İsmet İnönü, 47’nci ölüm yıl dönümünde anıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 47. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, "Bir memlekette namuslular, en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memleket için kurtuluş yoktur” dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:50, 25/12/2020
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 47. ölüm yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen anma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda. İnönü’nün “Bir memlekette namuslular, en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memleket için kurtuluş yoktur” sözlerine yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

“LOZAN ZAFERİ’NİN MİMARI”

“Türkiye’nin kalkınmasına, gelişmesine ve demokrasisine büyük katkı sağlamış, ülkemizi İkinci Dünya Savaşı’ndan uzak tutmayı başarmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yol arkadaşı, Lozan Zaferi’nin mimarı, Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı; büyük devlet ve siyaset adamı, Genel Başkanım İsmet İnönü’yü aramızdan ayrılışının 47. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”

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Yayınlanma Tarihi:14:15,