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İstanbul Adalet Sarayı’nda dikkat çeken yoğunluk!

Coronaya karşı alınan tedbirler kapsamında nöbet sistemi ile çalışan ve bugün itibarıyla duruşmaların görülmeye başladığı İstanbul Adalet Sarayı’nın giriş kapılarında uzun kuyruklar oluştu. Zaman zaman kuralların ihlal edildiği görülürken, adliyeye uyarı levhaları asıldı.

Can ÖZÇELİK
09:46 -
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Tüm dünyayı etkisi altına alan coronaya karşı alınan tedbirler kapsamında 15 Haziran'a kadar nöbet sistemi ile çalışması kararlaştırılan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bugün itibari yargısal süreç ve duruşmalar başladı.

FOTO: İHA

Sabahın erken saatlerinden itibaren adliyeye gelen vatandaşlar, giriş kapılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

FOTO: SÖZCÜ

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı kuyrukta bekleyen vatandaşlar, görevlilerce ateşleri ölçüldükten ve adliyeye giriş yapan vatandaşlar sayılarak içeri alındı.

FOTO: İHA

Duruşmaların yoğunluk gösterdiği günlerden biri olan bugün de adliye corona virüs salgınından önceki kalabalığını aratmadı.

FOTO: SÖZCÜ

istanbul
Son güncelleme: 10:27 16.06.2020
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