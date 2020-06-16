İstanbul Adalet Sarayı’nda dikkat çeken yoğunluk!

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronaya karşı alınan tedbirler kapsamında 15 Haziran'a kadar nöbet sistemi ile çalışması kararlaştırılan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bugün itibari yargısal süreç ve duruşmalar başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren adliyeye gelen vatandaşlar, giriş kapılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı kuyrukta bekleyen vatandaşlar, görevlilerce ateşleri ölçüldükten ve adliyeye giriş yapan vatandaşlar sayılarak içeri alındı.

Duruşmaların yoğunluk gösterdiği günlerden biri olan bugün de adliye corona virüs salgınından önceki kalabalığını aratmadı.