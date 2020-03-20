İstanbul adliyesinde corona karantinası

Olaya ilişkin açıklama yapan Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, testin pozitif çıkmasından sonra hakim B.Y., kalem personeli ve hakim ile temasta bulunan tüm personellerin sağlık kuruluşlarına gönderildiğini ve evlerinde karantinaya alındığı söyledi.

MAHKEME KAPATILDI

İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin de kapatıldığını söyleyen Albayrak, mahkemenin, kalem odası ve çevresinin de dezenfekte edildiğini ifade etti.

TEST YAPILDI

Hakim B.Y. ile 2 çocuğuna da corona virüs testi yapıldığı ancak sonucun henüz belli olmadığı bildirildi. Diğer taraftan İstanbul Adliyesi’ndeki 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan personellerin HSK bildirgesi kapsamında idari izinli sayıldığı öğrenildi.