İstanbul Havalimanı’ndan karantina konvoyu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle Cezayir 18 Mart tarihinde ülkeye giriş çıkışları yasakladı. Ülkelerine gitmek isteyen, aralarında Tunus, Ürdün ve Cezayirli binden fazla kişi günlerdir İstanbul Havalimanı’nda mahsur kaldı.

Bugün, o kişilerin büyük bir otobüs kafilesiyle aktarıldığı görüntülendi. Adapazarı'nın İzmit istikametindeki otobanında çekilen görüntülerde, içinde karantina kıyafetli kişilerin bulunduğu, polislerin eşlik ettiği otobüsler görüldü.

KARABÜK'E GÖTÜRÜLDÜLER

Ülkeleri tarafından kabul edilmeyen yolcuların yapılan görüşmeler sonucunda Karabük’te bir öğrenci yurduna aktarıldığı öğrenildi. Havalimanında bulunan yolcuların güvenlik görevlileri eşliğinde apronda otobüslere bindirildiği de kameralara yansıdı.

İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Cezayirli yolcuların insani ihtiyaçlarının İGA, Kızılay, Türk Hava Yolları ve Havaş tarafından karşılandığını duyurmuştu. Öte yandan İGA Türk hükümetinin Cezayir hükümeti ile uçuşlara izin verilmesi için haftalardır çalışma yürüttüğünü belirterek, “Ayrıca İGA olarak, İstanbul Havalimanı'nda asayiş ve düzeni korumak adına yoğun mesai harcadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer vermişti.