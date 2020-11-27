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İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 54 gözaltı

İstanbul merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı 'ankesör' operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, 13'ü İstanbul'da olmak üzere 17 kentte toplam 54 şüpheli gözaltına alındı.

Güncellenme: 07:38, 27/11/2020
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FETÖ’ye yönelik, İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı olarak ‘ankesör’ isimli operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 13’ü İstanbul’da olmak üzere toplam 54 kişi gözaltına alındı. Operasyonun, FETÖ’nün mahrem yapılanmasına ve aralarında ihraç edilen askerler ile askeri öğrencilere yönelik olduğu öğrenildi.

FOTO: DHA

İstanbul’da düzenlenen operasyonda da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Pendik’te önceden belirlenen bir adrese operasyon yaptı. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)

Emniyet FETÖ gözaltı istanbul operasyon Sağlık Terör terör örgütü
Yayınlanma Tarihi:07:25,
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