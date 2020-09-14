İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Tükek: İstanbul’da salgın yeniden başladı

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsü, etkisini artırıyor. Haziran ayında kalkan yasakların ardından vaka sayısı yeniden artarken İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek’ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 15

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tükek, vaka sayılarındaki artışa vurgu yaparak, şunları söyledi;

*Çapa'da 530 testin 81'i pozitif. Pozitiflik oranı %15 i geçti. Bugünden artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz.

*Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürre oranı yüksek. Moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek.

TOPLU TAŞIMA VE MESAİ DÜZENLEMESİ

Yeniden tırmanışa geçen vakaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası “Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir” açıklamasında bulunmuştu.

Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı da 81 ilin valiliğine “Covid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge göndererek şehir içi yolcu taşımacılığı için yeni kuralları belirledi.

Genelgenin yayınlanması sonrasında ayakta yolcu taşıma yasağının kalabalık kentlerde nasıl uygulanacağı ise tartışma konusu oldu.

4 FARKLI ZAMAN DİLİMİ BELİRLENECEK

Kamu kurumları için yapılan değişiklikle mesai saatleri 4 farklı zaman dilimine çekilen Anklara'nın ardından İstanbul için de harekete geçildi.

Ankara'nın aksine İstanbul'da yolcu kapasitesinin çoğunluğunu oluşturan özel sektör çalışanlarının da mesai saatleri yeniden düzenlenecek.

Dört farklı mesai diliminin belirleneceği uygulama için Valilik ve İBB yetkilileri bu hafta özel sektör temsilcileri ile görüşecek.

TÜRKİYE'DE SON DURUM Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 14 Eylül Pazartesi gününün verilerine göre 63 kişi hayatını kaybederken bin 716 yeni vaka tespit edildi. Son verilerin ardından Türkiye'deki toplam vaka sayısı 292 bin 878'e, toplam can kaybı sayısı ise 7 bin 119'a yükseldi.

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