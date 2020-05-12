İstanbul Valiliği’nden normalleşmeyle ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu normalleşme planıyla ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi. Valiliğin resmi internet hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacak.

*18-19 Mayıs'ta bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10.00 ile 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilecek.

*Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü 17 Mayıs Pazar günü 11.00-17.00, 20 yaş altı ise 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecek.

*Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ’a giriş-çıkış sınırlandırılması kaldırıldı.

*Noterlerde normal çalışma düzenine geçildi.

*Yıkanabilir bez maske satışlarına da izin verilecek.

*3. Faz nakit desteği programında ödemeler başladı.

*Çay üreticileri 19 Mayıs gecesi sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte izinlerle yola çıkabilecekler.