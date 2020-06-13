İstanbul’da endişelendiren görüntüler! Vatandaşlar parklara ve sahillere akın etti

Geçen haftadan bu yana yoğunluğun yaşandığı Maçka Demokrasi Parkı’nda sokağa çıkma yasağının olmadığı ikinci hafta sonunda da yoğunluk görüldü.

Akşam saatlerinde çok sayıda vatandaş Maçka Demokrasi Parkı’na geldi. Kimi yürüyüş yaparken, kimi çimlere oturdu. Öte yandan 2 akşam üst üste yaşanan olayların ardından ise polis ekipleri parkta güvenlik önlemlerini arttırdı. Ekipler park içinde devriye attı.

“BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA KALABALIK”

Arkadaşıyla birlikte Maçka Parkı’na gelen Onur Doğan, “Gerçekten Maçka Parkı’nı özlemişiz. Beklediğimizden daha kalabalık. Çok fazla kalabalık. Elimizden geldiğince hava almaya çalışıyoruz. Mesafeyi koruyarak oturmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca tedbirimizi almış vaziyetteyiz. Islak mendilimiz var. Yaşanan olaylar ise tedirgin etti. Yıllardır Maçka Parkı’na geliyoruz. Hiçbir zaman böyle bir olay olduğunu duymamıştık. Son zamanlarda neden kaynaklandı inanın fikrimiz yok” şeklinde konuştu.

MODA VE CADDEBOSTAN SAHİLİNDE DE AYNI MANZARA

Kadıköy’deki Moda ve Caddebostan Sahili’nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Arkadaşları ve aileleriyle birlikte çimlere oturan vatandaşlar canlı müzik dinleyerek vakit geçirirken bazı vatandaşlarsa yürüyüş yaparak bisiklet sürdü. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.

Öte yandan sahillere akın eden vatandaşlara polis ekipleri “Kıymetli vatandaşlarımız corona virüsü ile mücadeleniz devam ediyor. Salgın tehlikesi geçmiş değil, lütfen tedbirlerimize uyarmaya devam edelim” şeklinde anons yaparak uyarıda bulundu.

ZEYTİNBURNU SAHİLİNDE MASKELER YERLERE ATILDI

Zeytinburnu sahilinde bazı vatandaşlar, piknik yaparken bazı vatandaşlar ise oyun oynayarak sahilde yürüyüş yaptı. Genel olarak vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan kullanıldıktan sonra bazı maskelerin yerlere atıldığı dikkatlerden kaçmadı.

Ailesiyle geldiği sahilde oyun oynayan Hasan Artukoğlu, “Sosyal mesafeye uygun şekilde çok güzel oyunumuzu oynuyoruz. Herkesin yaptığı gibi biz de oyunumuzu oynuyoruz. Maskelerimizi takıyoruz, dikkat ediyoruz. İnşallah bu virüs bir an önce bitecek. Bütün temennimiz tekrardan eski günlere dönmek.” diye konuştu.

İSTİKLAL CADDESİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ

Sokağa çıkma yasağının olmadığı ikinci hafta sonu İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda yoğunluk oluştu. Caddede dolaşanların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Öte yandan bazı kişilerin maske takmadıkları görüldü. (DHA)

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