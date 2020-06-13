İstanbul’da plaj sezonunun açılacağı tarih belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu yakasındaki Caddebostan 1- 2-3 plajları ile Avrupa yakasındaki Güneş ve Menekşe plajlarını 15 Haziran itibarıyla açıyor. Geçen sene belirlenen yetişkinler için 25 TL, öğrenciler için 12 TL, şezlong kirası ise 10 TL olan fiyatlar, bu sene de aynen geçerli olacak.

Plajlardan, 0-7 yaş arası çocuklar, engelli vatandaşlar ile refakatçisi bir kişi de ücretsiz olarak yararlanabilecek. Plajlar haftanın yedi günü sabah saat 8.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

COVID-19 TEDBİRLERİ UYGULANACAK

Covid-19 tedbirleri kapsamında plajlar, fiziksel mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendi. Her plaj için fiziksel mesafe kurallarına göre bir kapasite belirlendi. Gün içinde de plajlarda sık sık denetim yapılarak, fiziksel mesafe kurallarına uymayan misafirler uyarılacak.

Plaj girişinde misafirler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulacak. Plajlara maskesiz gelen misafirler uyarılarak kendilerine maske verilecek.

Plajdan ayrılan misafirlerin yerleri, dezenfekte uygulamalarının ardından yeni misafirlere tahsis edilecek. Tuvalet gibi alanlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.

İŞTE İSTANBUL’UN PLAJLARI

Küçükçekmece Gölü yanında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet verilen Menekşe plajı, 630 metrelik sahil şeridine sahip. Olası olumsuz durumlara karşı kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği plajda120 araçlık bir de otopark bulunuyor.

Florya Tren İstasyonu karşısında yer alan 840 metre uzunluğundaki Güneş plajında iki bölüm halinde hizmet veriliyor. Plajda voleybol sahası ve 240 araçlık otopark bulunuyor.

İstanbul’da özellikle 60’lı ve 70'li yılların en popüler mekanlarından biri olan Caddebostan plajları, semt sahilinde belediyeye ait toplam bin metre uzunluğunda 3 ayrı plaj olarak uzanıyor. Olası olumsuz durumlara karşı zodyak kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği plajlarda gün boyunca müzik yayını yapılıyor.