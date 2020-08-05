İstanbul’da silahlı çatışma!

Olay Bahçelievler Zafer mahallesinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.

SOKAKTA OYNAYAN ÇOCUK DA YARALANDI

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirine silahla ateş açtı. Kavganın tarafı olan S.Y. isimli kişi ile sokakta oynayan Y. Y. isimli çocuk isabet eden kurşunlarla yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Durumun bildirilmesiyle polis ve sağlık ekipleri ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kavganın yaşandığı sokak girişine emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Çevredeki vatandaşların da bilgisine başvuran polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Emniyet güçleri, kavgaya karışan kişileri yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. DHA