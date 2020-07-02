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İstanbul’da silahlı saldırı!

Zeytinburnu'nda, bir kişi aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişiyi silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

00:15 -
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Olay, Veliefendi Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerine otomobille gelen bir kişi daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişiye silahla ateş açtı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Saldırı sonrası Derman H. ile Kadir H. isimli iki kişi kan içinde yere yığılırken, ateş açan kişi de olay yerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Derman H. ile Kadir H. hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede delil araştırması yaptı. DHA

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Son güncelleme: 00:35 02.07.2020
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