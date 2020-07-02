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İstanbul’da şok görüntüler! Uyarıları dikkate almadılar

Maltepe'de asker uğurlaması yapan bir grup tarafından atılan havai fişekler askeri kışlaya düştü. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asker uğurlayan bir grup ise tüm uyarılara rağmen meşale yaktı.

00:08 -
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Olay, akşam saatlerinde Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde meydana geldi. Yasaklandığı halde asker uğurlaması yapan bir grup, araç konvoyundan inerek havai fişek attı.

Bazı havai fişeklerin cadde üzerindeki Küçükyalı İkmal Maliye Eğitim Merkezi arazisine düşmesiyle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti.

Kışlada çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda cadde üzerinde kullanılmış havai fişek kutusu buldu. Bölgedeki kameraları inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

OTOGARDA MEŞALE YAKTILAR

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir grup 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bu akşam da asker uğurlaması yaptı. Gruptakilerden bazıları meşale yakarak, asker uğurladı. (DHA)

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Son güncelleme: 00:20 02.07.2020
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