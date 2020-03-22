İstanbul’da tarihi gün… Yüzde 1’e düştü

İstanbul'da korona virüs nedeniyle yetkililerden gelen “Sokağa çıkmayın, evde kalın” uyarıları İstanbul'da pazar günü kendisini hissettirdi. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ölçülen trafik yoğunluğunda İBB Trafik uygulamasının yüzde 1 oranı ile tarihi değeri gördü.

Uygulamada bütün yolların yeşile büründüğü görüldü. İHA’nın haberine göre her gün binlerce yolcunun akın ettiği Yenibosna metrobüs durağında ise kimsenin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Kara yolunda ise araç geçişlerinin oldukça az olduğu gözlendi.

Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolunun boş olduğu görüldü.

Boş yollar havadan drone ile de görüntülendi.

DÜN BİR MİLYONUN ALTINA DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her gün düzenli olarak açıklanan verilere göre corona virüsü salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanım oranları gittikçe azalıyor. İBB’nin yayınladığı son grafikte, İstanbul’da 20 Mart günü toplu taşıma araçlarının kullanımı 7 milyon 360 binden bir milyonun altına düştü.

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Oranın 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının ardından daha da artacağı tahmin ediliyor.