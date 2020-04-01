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İstanbul’daki mühürlü gökdelenler için dikkat çeken değişiklik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İBB’yi devre dışı bırakarak Hattat grubunun yarım kalan Ayazağa’daki mühürlü gökdelenlerinin önünü açmak için hazırladığı belirtilen imar planında, itirazlar üzerine değişikliğe gidildi. 45 olan kat yüksekliği 40 kata düşürüldü.

Özlem GÜVEMLİ
14:19 -
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İstanbul’daki mühürlü gökdelenler için dikkat çeken değişiklik

İstanbul  Maslak Ayazağa'da Hattat Grubu'nun 11 dönümlük arazi üzerinde 2003 yılında “İstanbul'un Eyfel Kulesi'ni yapıyoruz” sloganı ile tanıtımını yaptığı “Diamond of İstanbul” projesi, imara aykırı inşaatı nedeniyle yarım kaldı.

İBB’den defalarca dönen, imara aykırılıkları nedeniyle mahkeme kararları ile durdurulan 17 yıllık proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 27 Kasım 2019 tarihinde plan hazırlamıştı.

İBB'yi devre dışı bırakan bakanlık tarafından hazırlanan plan ile yarım kalan otel, AVM, rezidans inşaatın önü açıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca re'sen onaylanan planda iki blokun yüksekliği  44, bir blokun yüksekliği 45 kat olarak belirlenmişti. 3 blokluk gökdelen projesi için hazırlanan imar planları  bir ay boyunca itirazlar için askıya çıktı. Askı sürecinde İBB de plana itiraz etmişti.

İBB tarafından verilen itiraz dilekçesinde, bu alanda plan yapma yetkisinin İBB Başkanlığı'nda olduğuna dikkat çekilerek “yapılaşma değerleri açısından çelişkiler olması, hangi emsal değerlerine göre yapılaşacağının belirtilmemesi” nedeniyle plana itiraz edildiği kaydedilmişti.

KAT ADEDİ DÜŞTÜ, PİST EKLENDİ

Askı sürecinde yapılan itirazlar bakanlık tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda üst ölçekli 1/5 bin ölçekli nazım imar planı onaylanarak kesinleştirildi. Ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında itirazlar doğrultusunda  kat yüksekliği yeniden düzenlendi. 44 ve 45 kat olarak belirlenen 3 bloktaki kat adedi 40'a düşürüldü. Daha önceki plandan farklı olarak helikopter iniş alanının da yeri belirlenerek plana işlendi.

40 KAT:171 METRE

Plana göre inşaat; 2017 tarihli 112 sayılı ruhsata göre yapılacak, binaların yıkılıp yeniden yapılması durumda da planda gösterilen kat adedine uyulacak.

Plan dosyasına gökdelenin İstanbul siluetinde nasıl görüneceğini gösteren karşılaştırmalı fotoğraflar da konuldu. Bu fotoğraflarda 40 katlık gökdelen projesinin yüksekliği 171 metre olarak ifade edildi.

NE OLMUŞTU?
17 yıldır tartışılan proje ilk gündeme geldiğinde 53 kat olarak tasarlanmıştı. 3 blokta 380 odalı otel, 90 rezidans, 57 bin 90 metrekarelik AVM, 578 ofis, 1400 araç kapasiteli otoparktan oluşuyordu. Dev inşaatın imar planları “siluete” takıldığı için İBB Meclisi'nden defalarca dönmüş, mahkeme kararları ile planları iptal edilmişti. Mühürlenerek yarım kalan gökdelen projesine tamamlamak isteyen Hattat Holding, İBB'ye 2016 yılında bir protokol ile 18 arsa tahsis etmişti. Tahsis ettiği 3 arsanın dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın Büyükçekmece'deki villasının yanında bulunması tartışma yaratmıştı. Arsa bağışına rağmen İBB'de projenin iptali gündeme gelince Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat'ın İBB yöneticilerine yazdığı mektupla arsaların kendine zorla aldırıldığını belirterek imar haklarının verilmesini istemesi uzun süre tartışılmıştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı helikopter istanbul Kadir Topbaş mahkeme Maslak uygulama
Son güncelleme: 14:26 01.04.2020
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