İstanbul’dan sonra İzmir’de de corona alarmı! Validen kritik uyarı

Türkiye’de etkisini hızla arttıran corona virüsünde İzmir için de kritik bir uyarı geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentte son 10 günde vakaların ikiye katlandığını söyledi. Köşger, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*İzmir Dikkat! Değerli İzmirliler tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi İzmir'imizde de Covid-19 tehlikesi artarak devam ediyor.

*Örneğin İzmir'de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor.

*Coronanın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son iki günde 15 hemşehrimizi Coronadan kaybettik.

Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum.

BAKAN KOCA İSTANBUL’A DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Türkiye’de artan vakaların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’a dikkat çekmişti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, İl Sağlık Müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimlerle birlikte corona virüsü salgınına dair bir toplantı yaptıklarını duyuran Koca, “Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık. İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin %40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı tabloya göre son 24 saatte 2 bin 91 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 359 bin 784'e çıktı. 69 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 9 bin 727'ye yükseldi.

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