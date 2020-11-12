İstanbul’u depreme hazırlayacak “çatı” düzenlemesini AKP-MHP grubu reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'i yıkan depremin ardından tekrar gözlerin çevrildiği İstanbul'u güçlendirmek için meclise dört önemli gündem maddesi sunduklarını açıklamıştı. Bu maddeler arasında yer alan İstanbul İmar Yönetmeliği'nde çatılarla ilgili yapılacak değişiklik önerisi, 11 Kasım 2020 tarihli İBB Meclis gündemine geldi.

Meclise gönderilen teklifte, yürürlükteki imar yönetmelikleri kapsamında çatı aralarının etkin kullanılamadığı ve bu durumun ekonomik kayıplara neden olduğu vurgulandı. Kullanıcıların çatı aralarını daha kullanılabilir alanlar haline getirme isteklerinin, projesine aykırı uygulamalara sebebiyet verdiği belirtildi. Kentsel dönüşüm sürecinde bu alanların bağımsız bölüm olarak değerlendirilmemesinin de imar planlarında yoğunluk arttırılmasına yönelik plan tadilatları baskısı yarattığı kaydedildi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜ AÇILACAK”

Teklifte “Kullanışsız, konforsuz çatıların veya çatı arası piyeslerin kullanılır ve konforlu mekanlar haline dönüştürerek; bağımsız bölüm haline getirilmesi, ekonomiye kazandırılması, kaçak kullanımların önüne geçilmesi, orta gelir grubuna yönelik konut üretiminin sağlanması ve kentsel dönüşümün önünü açmak amacıyla taslak oluşturuldu” denildi.

İMAMOĞLU VETO ETMİŞTİ

Söz konusu taslak yönetmelik ilk olarak temmuz ayında İBB Meclisi'ne iletildi ve Cumhur ittifakı tarafından reddedildi. Ret kararı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilerek tekrar meclise gönderildi. 17 Eylül 2020 tarihli oturumda meclis, İmamoğlu'nun vetosuna direndi ve ret kararında ısrar etti.

“EKONOMİK VE SİYASİ KAYGILARI BİR YANA BIKARALIM”

Planlama Müdürlüğü teklifini, İzmir depreminin hemen ardından üçüncü kez kasım ayı oturumlarında meclise tekrar gönderdi. Teklif yazısında “Ekonomik ve siyasi kaygıları bir yana bırakıp sağduyulu bir yaklaşım içerisinde insan sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla kentsel dönüşümü hızlandırarak sağlıklı bir kentin önünü açacak olan çatılara ilişkin taslağın yeniden görüşülmesi” istendi. Ancak AKP-MHP grubunun kararı yine değişmedi ve teklif üçüncü kez reddedilmiş oldu.