İstanbul’un 17 ilçesi tsunamiden etkilenecek

Çalışma, İstanbul'un denize kıyısı olan ve tsunamiden belirgin şekilde etkileneceği öngörülen 17 ilçe için gerçekleştirildi. İstanbul'daki ilçelerin durumu şöyle:
■ Adalar: Binden fazla yapı etkilenecek, dalgalar 12.3 metreye ulaşacak.
■ Avcılar'da su basma derinliği 5.2 metre, yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 780 metre.
■ Bakırköy'de su basma mesafesi, dere yatağı boyunca yaklaşık bin 200 metre. Maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 6.41 metreye ulaştığı hesaplandı.
■ Beşiktaş'ta su basma mesafesi denizden yaklaşık 200 metre.
■ Beylikdüzü'nde su basma derinliği 5.11 metre. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 350 metre.
■ Beyoğlu'nda karadaki su basma derinliği 3.04 metre. 170'den fazla yapı etkilenecek.
■ Büyükçekmece'de su basma derinliği 8.59 metre; 1400 bina etkilenecek.
■ Fatih'te su basma derinliği 7.02 metre; su basma mesafesi yaklaşık 650 metre.
■ Kadıköy'de su basma derinliği 7.79 metre, su basma mesafesi dere yatakları boyunca 1.000 metre.
■ Kartal'da su basma derinliği 5.84, yatayda mesafe 300.
■ Küçükçekmece'de su basma derinliği 5.38 metre, yatayda mesafe bin 230 metre.
■ Maltepe'de su basma derinliği 7.96 metre, yatayda ise mesafe yaklaşık 670 metre. Orhan Gazi Şehir Parkı tamamen sular altında kalacak.
■ Pendik'te su basma derinliği 5.71 metre, yatayda ise mesafe 400 metre.
TUZLA’DA 6 METRELİK DALGALAR
■ Tuzla'da su basma derinliği 6.34 metre, yatayda ise mesafe yaklaşık 600 metre.
■ Üsküdar'da su basma derinliği 3.37 metre, yatayda ise yaklaşık 365 metre.
■ Zeytinburnu'nda su basma derinliği 5.95 metre, su basma mesafesi 470 metre.