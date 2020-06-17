İstanbul’un en işlek caddelerinden Abdi İpekçi’de yenileme çalışmaları sürüyor

İstanbul'un Şişli ilçesinin işlek caddelerinden birisi olan Abdi İpekçi'nin geçtiğimiz Nisan ayında başlayan yenileme ve düzenleme çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor.

Şişli Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ni Güzelleştirme Derneği işbirliğiyle başlatılan yenileme ve düzenleme çalışmalarının ilk etabı 20 Haziran tarihinde bitiyor. İstanbul'un en gözde caddelerinden birisi olan Abdi İpekçi'deki tüm düzenlemelerin Temmuz ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Projede, açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapacak çağdaş bir meydan düzenlemesinin de yer aldı. Aynı zamanda uluslararası kültür-sanat etkinliklerinin de yapılması planlanan caddenin, su, elektrik ve doğalgaz altyapısı da yenilecek.

YENİ PLANLAMADA ÖNCELİK YAYALARIN

Abdi İpekçi Caddesi'nde hizmet veren restoran ve kafeler, içinden geçmekte olduğumuz pandemi süreci de göz önünde bulundurulduğunda açık alan kullanımına devam ederken modern kentlerde olduğu gibi, kaldırım kullanımında öncelik yayalara verilecek.

Mimari tasarım aşamasında, “Engelsiz Yaya Ulaşımı” hedefiyle, engelli bireylerin ve çocuklu ailelerin en rahat şekilde kullanabileceği kaldırımların hayata geçirilecek.

BAŞKAN KESKİN: İSTANBUL’A YENİ BİR SOLUK GELECEK

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, hayata geçirilen projenin ardından 600 metre uzunluğundaki Abdi İpekçi Caddesi'nin İstanbul'a yeni bir soluk getireceğini ifade etti.

Pandemi sonrası açık alanda sosyalleşmenin öne çıkacağı bu dönemde, Abdi İpekçi Caddesi'ni eskisinden de iyi duruma getireceklerini vurgulayan Keskin, şunları söyledi;

*Caddedeki komşularımızla, paydaşlarımızla görüştük ve ortak bir karar aldık. Belediye olarak, altyapı desteğini veriyoruz. Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ni Güzelleştirme Derneği öncülüğünde de üstyapı işleri ilerliyor.

*Bu çalışma ile kaldırımların üçte ikisi yayaların olacak. Yürümekte zorlandığımız kaldırımlar yenilenecek. Ayrıca, gerçek bir meydan fonksiyonu kazandıracağımız Abdi İpekçi Meydanı'nı da kültür sanat etkinliklerine açacağız.

*Şişli'de Abdi İpekçi Caddesi'nden sonra Rumeli Caddesi'nde de yenileme ve düzenleme çalışmalarımıza başlayacağız.