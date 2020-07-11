İstanbul’un ortasında utandıran görüntüler

Pandemi sürecini Türkiye’de geçiren Fas Krallığı vatandaşları, üç ayı aşkın bir süredir Beşiktaş'taki Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu’nun önünde, ülkelerine dönmek için bekliyorlar.

Türkiye’de kalacak yerleri ve paraları olmadığını söyleyen Fas vatandaşları, konsolosluk çevresine kurdukları çadırlarda, sosyal mesafe kuralları ve herhangi bir sağlık hizmeti olmaksızın yaşıyorlar.

SAĞLIK HİZMETİ DE DENETİM DE YOK

Yaklaşık 60 kişinin bulunduğu kampta, kişiler arasındaki sosyal mesafe kuralı rafa kalkmış durumda ve pek çok kişinin maskesi bulunmuyor.

İnsanların topluca yaşadığı, yemek yediği, yıkandığı bu kamptaki Faslı vatandaşlar, yiyecek ve su sıkıntısı çektiklerini de söylüyorlar. Hasta kişilerin de bulunduğu kampta herhangi bir sağlık hizmeti olmadığı gibi, bir denetim mekanizması da bulunmuyor.

Kampta Türkiye’ye kısa bir süre önce çalışmak için gelen kişiler olduğu gibi, Türkiye’ye yalnızca tatil yapmak için gelip sonrasında ülkesine geri dönemeyenler de var.

“YOLLAR AÇILSA BİLE BİLET ALACAK PARAMIZ YOK”

SÖZCÜ ‘ye konuşan Ayoub Lakhmali, kampta yaşayan Faslı vatandaşlardan biri. Lakhmali, kamptaki insanların kalacak yerleri olmadığı için bu kampta olduklarını ve Konsolosluk’tan olumlu bir haber beklediklerini söylüyor. Pek çok kişinin pasaportunun konsoloslukta olduğunu da söyleyen Lakhmali, pasaportları olsa ve uçuşlar açılsa bile kamptaki kişilerin paralarının olmadığını ve bilet fiyatlarının 500 ila 700 Euro arasında değiştiğini de belirtiyor.

“BİLET ALDIK, DÖNEMİYORUZ”

Kamptaki diğer bir Fas vatandaşı olan Hafsa Sabador ise bir kadın olarak kampta yaşamanın zorluklarından bahsediyor, Sabador yoğunlukla erkeklerin bulunduğu bu kampta çok az kadın olduğunu, kamptaki herkesin iç içe yaşadığını söylüyor.

Sabador, Fas’a dönmek için daha önceden bilet aldıklarını fakat pandemi sebebiyle yolların kapanması sonucu biletlerinin yandığını, geri dönemediklerini de belirtiyor.