İşte Arabistan’ın Türk mallarına boykotunun belgesi

Suudi Arabistan, ithalatçılarına, Türk malı ithalat etmemelerini söylüyor. Uymayacak olanları da ceza-i yaptırımlarla tehdit ediyor.

Yaratılan bu korku iklimi sonucu, Suudi Arabistanlı ithalatçılar gönderdikleri yazı ile, Türk ihracatçılarını “Türk mallarının Suudi Arabistan Krallığına girişinin engellendiği” konusunda bilgilendirerek, artık mal göndermemelerini, gönderirlerse sorumluluk almayacaklarını bildirdiler.

AMBARGO İHRACATI VURDU

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur şunları aktardı:

* Kısmi boykotta dahi başta Hatay üzere, bölge ihracatçısı ve çiftçisi çok ciddi maddi kayıplar yaşadı. Siyasi kriz öncesi 1 haftada Türkiye'den Suudi Arabistan'daki raflara ulaşan ürünler, ambargo uygulamasıyla 21-30 günde limanlardan çıkış yapabilir duruma geldi.

* Bu durum tonlarca ürünün çürüyerek çöpe atılmasına, ihracatçının yüz binlerce dolar zarara uğramasına neden oldu. Sorun çözüleceğine, günden güne artarak devam etti. Bunu ihracat rakamlarından da görüyoruz.

* 2017'nin 1 Ocak-31 Ağustos döneminde, yani siyasi kriz öncesi, 117,5 milyon dolar olan ihracatımız, 2020 yılının aynı döneminde 94,5 dolara indi.

* Hatay'ın Suudi Arabistan'a olan ihracatındaki düşüş %20'dir. Geçen yılın ilk 8 aylık dönemi ile bu yılın ilk 8 aylık döneminde Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatındaki düşün %16,24'dür.

ÇÖZÜM BULUNMAZSA DİĞER ÜLKELERE DE YAYILIR

Güzelmansur sözlerine şöyle devam etti:

* Sorun çözüme kavuşturulmazsa, Suudi Arabistan'ın uygulayacağı tam ambargo ittifak halinde olduğu Dubai, Bahreyn, Umman gibi ülkelere de yayılır.

* Bunun gerçekleşmesi halinde hem Hatay'daki hem Akdeniz bölgesindeki ihracatçıların iflası kaçınılmaz olacağı gibi, tarımdan kopan çiftçi sayısı daha da artar.

* Sorun sadece ihracatçı ve çiftçiyle de sınırlı kalmaz. Çünkü ihracatın sekteye uğraması sadece ihracatçıyı değil üreticileri, sandıkçıları, ambalajcıları, nakliyecileri ve daha pek çok sektörü de olumsuz etkiler.

* İşsizler ordusu daha da büyür. Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu ekonomik krizde bu sorunun çözümsüz bırakılması gibi bir lüksümüz yok.

İKTİDAR NEDEN SESSİZ?

İktidarın Suudi boykotu ile ilgili sessizliğine dikkat çeken Güzelmansur sözlerini şöyle noktaladı:

* Ortada hukuksuz bir ambargo uygulaması var. İhracatçı, çiftçi perişan oldu. Ancak iktidar şimdiye kadar Suudi Arabistan'ın boykotuna ilişkin tek bir laf etmedi.

* Ne bir ‘Eyyyyy Suudi Arabistan' lafı duyduk, ne misliyle karşılık verileceğine dair bir açıklama işittik. Ne de uluslar arası hukuka aykırı bu durum karşısında ilgili merciler nezdinde hak arayacaklarını bildirdiler. Bu sessizlik oldukça manidar.