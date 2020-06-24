İşte yeni Covid-19 kuralları!

Daha önce 62 sektör, iş, işlem ve etkinlik için belirlenen kural ve önlemlere 5 madde daha eklendi. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu Covid-19 Kapsamında Sinema, Tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerde, ilkyardım eğitimleri, ölçme ve değerlendirme yapılan yazılı ve sözlü sınavlar ile Plazalarda alınması gereken önlemler ile uyulması gereken kurallar açıklandı. Sosyal mesafe, hijyen kuralları, maske zorunluluğu tüm aktiviteler için geçerli olacak.

KAPALI ALANDA 8 METREKAREYE 1 KİŞİ

Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerde salon kapasitesinin yüzde 60'ı aşılamayacak. Kapalı alanda 8 metrekareye, açık alanda ise 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve izleyici sayısı planlanacak. İki yaş üstü çocukların da kendilerine uygun maske takmaları sağlanacak.

İLKYARDIM EĞİTİMİ MÜMKÜNSE ONLİNE YAPILMALI

Rehberde, ilkyardım kurslarında kursiyer ve eğitmenlerin uygulamalar sırasında yakın temasta olduğuna dikkat çekilerek şunlara yer verildi:

* İlkyardım eğitimleri yakın temas olması ve eğitim araç gereçlerinin ortak kullanımı nedeniyle COVID-19 bulaşması açısından risklidir.

* Covid-19 Pandemi sürecinde ilkyardım eğitimlerinde yüz yüze eğitim etkinlikleri olabildiğince azaltılmalı, kuramsal dersler çevrimiçi (online) olarak yapılmalıdır.

* Kuramsal eğitimlerini çevrimiçi tamamlayan kursiyerler uygulama eğitimine alınmalıdır. İlkyardım uygulamaları öncelikle videolar ile gösterilmeli, gösterim sırasında tüm uygulama basamakları vurgulanmalı, böylelikle maket üzerinde gösterim ve uygulama süreleri kısaltılmalıdır.

* Taşıma, tespit uygulamalarda maketler kullanılmalı, kursiyerler birbirleri üzerinde taşıma, tespit uygulama yapmamalıdır.

SÖZLÜ SINAVLARDA KİMLİK KONTROLÜ TEMASSIZ OLACAK

Bilimsel Danışma Kurulu, sözlü sınavın yapılacağı alana alınacak adayların kimlik kontrollerinin, kimliğe dokunulmadan yapılmasını önerdi. Sözlü sınava girecek olan adaylar, mülakat salonuna alınmadan önce, görevliler tarafından COVID-19 önlemleri konusunda bilgilendirilecek, kurallar hatırlatılacak.

YAKINLAR BAHÇEYE ALINMAYACAK

Yazılı sınavlarda çok sayıda aday ve sınav görevlisi, sınav ortamında kapalı alanda uzun süre bulunacak. Bu nedenle sınav sürecinde aday ve sınav görevlilerinin COVID-19 kapsamında sağlığını korumak için kurallar titizlikle uygulanacak.

Yazılı sınavlarda COVID-19 vakası teması veya virüs belirtisi olanlar ayrı salonda sınava alınacak. Sınava gireceklerin yakınları sınav binasına ve bahçesine alınmayacak.

Üst araması, kimlik kontrolü yapacak olan görevliler eldiven, maske ve yüz koruyucu kullanacak. Sınavlarda, salondaki toplam kişi sayısı kadar yedek maske bulundurulacak.

Salon başkanları, COVID-19 için hazırlanan bilgilendirme metnini okuyacak. Sınav yapılacak binaya girişten, sınav sonuna kadar, her aşamada sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulacak, maske takılacak.

PLAZAYA GİRENLERİN KAYDI TUTULACAK

Kapalı alanlar olduğu için plazalar da her on metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınırlama getirilecek. Mümkünse plazaya gelen tüm ziyaretçilerin kaydı tutulacak.

Plaza koridorlarında tek yönlü gidiş geliş işaretleri konulacak. Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki klima sistemleri ve vantilatörler kullanılmayacak.