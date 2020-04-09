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İstiklal Caddesi’nde “öksürerek” gasp girişimi iddiası

İstanbul İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir bankamatikten para çeken kadının yüzüne öksürüp panik yaratarak paralarını almaya çalıştığı iddia edilen kişiyi özel harekat polisleri yakaladı. Şüphelinin yüzüne öksürdüğünü söyleyen kadın, "Beni şaşırtıp parayı almaya çalıştı." dedi.

12:38 -
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İstiklal Caddesi üzerindeki bir bankamatikten para çeken Emine D.’nin yanına gelen kişi yüzüne öksürüp panik yaratarak, paralarını almaya çalıştı.

Bunun üzerine Emine D., bankamatiğin yan tarafında bulunan eczane çalışanlarından yardım istedi. Kadının yüzüne öksüren kişi olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Özel Harekat polisleri tarafından yakalanan şüpheli devriye gezen ekiplere teslim edildi. Foto: DHA

Eczane çalışanları 20 metre ileride bekleyen özel harekat polislerine haber verdi. Polisler ara sokakta kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Koşarak olay yerine gelen Emine D. polis ekiplerine yüzüne öksüren kişiyi gösterdi. Şüpheli, sivil polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

Büyük korku yaşayan kadın yakındaki eczanenin çalışanlarından yardım istedi. Foto: DHA

“ARKAMDAN GELİP SURATIMA DOĞRU ÖKSÜRDÜ”

Emine D. yaşadıklarını şöyle anlattı:

* Para çektikten sonra adam beni bekledi karşı kaldırımda. Gelirken bana doğru yüzüme öksürdü. Öksürerek beni şaşırtıp herhalde parayı almaya çalıştı.

* Ben de eczanede bekledim biraz. Sonra polislere söyledik. Şimdi de diyor ki ‘Gözüm görmüyor’. Ama arkamdan gelip suratıma doğru öksürdü. (DHA)

Haber istanbul İstiklal Caddesi Kadın ÖZEL HAREKAT para Polis
Son güncelleme: 12:51 09.04.2020
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