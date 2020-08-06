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İYİ Parti Başkanlık Divanı ekonomideki olumsuz gelişmeler üzerine olağanüstü toplandı

İYİ Parti Başkanlık Divanı, piyasaları tedirgin eden ekonomik gelişmeler nedeniyle olağanüstü toplandı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener yönetiminde toplanan başkanlık divanı, corona virüsü önlemi altında video konferans yöntemiyle yapıldı.

Sozcu.com.tr
21:00 -
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İYİ Parti Başkanlık Divanı ekonomideki olumsuz gelişmeler üzerine olağanüstü toplandı

İYİ Parti resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, “Piyasaları tedirgin eden ekonomik gelişmeler doğrultusunda, Başkanlık Divanımız olağanüstü gündemle toplandı. İYİ Parti olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

HÜKÜMETE SERT ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Altın, dolar ve euroda yaşanan yükseliş endişe ile takip edilirken muhalefetten de hükümete sert eleştiriler gelmişti.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, ekonomideki çöküşün temel sebebinin, Türkiye’deki yönetim sistemi değişikliği olduğunu belirterek, artık palyatif yöntemlerle ekonominin kurtarılmasının mümkün olmadığını, acilen sistem değişikliğine gidilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Paçacı, Sözcü’ye yaptığı açıklamada ekonomideki ani çöküşü şu nedenlere bağlamıştı;

1-Yönetimde 2018 yılında yapılan sistem değişikliği ile demokrasi ve yargıdaki aşınma dünyada Türkiye’ye karşı olan güveni azalttı.
2-Güven azalışıyla birlikte ekonomi yönetiminde liyakata dayalı atamalardan vazgeçildi.
3-Ekonomi ile ilgisi zayıf olan yöneticilerin müdahalesi ve yanlış ekonomik kararlar sonucu Türkiye 2018’den bu yana ciddi bir krizin içine girdi.
4-Tüm bunlar olurken, bir de israf sürekli arttı.

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