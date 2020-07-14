Akşener’den Ayasofya uyarısı: İbadete açılsın ama siyasete kapatılsın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

AYASOFYA KARARI

* Sultan Mehmet'in mekanı Ayasofya yeniden ibadete açıldı.

* Sağ cenahın içinde yer alan her bireyin herhalde en genci bizim yaşlarımızda olan bir neslin talebiydi.

* Açıldı, hayırlı olsun ama en başta yaptığım uyarıyı yeniden yapmak istiyorum: İbadete açılsın ama siyasete kapatılsın.

* Sayın Erdoğan bir açıklama yaptı. Bekledim ki bu talebi sağ duyu ile birleştirsin.

* Yaptığı açıklama birleştiren değil ayrıştıran konuşmaydı.

* Cumhurbaşkanı olarak değil, AK Parti Genel Başkanı olarak yine karşımızdaydı.

* Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün aldığı kararı hata olarak niteledi. Kendine gel sayın Erdoğan.

* Yeni Türk devletinin kayıtlarına cami olarak tescil ettiren ikinci kişi o beğenmediğin Mustafa Kemal Atatürk'tür. Utanmadan tarihe ihanet yakıştırması yapmak makamı ne olursa olsun haddi değildir.

* Haddini bil Sayın Erdoğan. Ayasofya’nın fatihi Fatih Sultan Mehmet, Cumhuriyet dönemindeki fatihi Mustafa Kemal Atatürk'tür.

“KİMSE ATATÜRK’E DİL UZATMASIN”

* Sayın Erdoğan, Danıştay karar verdi, iş bitti. Tarihini bilerek konuş. 100 sayfa edebiyat, yüz sayfa felsefe, yüz sayfa tarih oku kardeşim.

* Tarihi fesliden öğrenirsen makamının farkındalığı ile konuşamazsın.

‘ANDIMIZ’ ÇIKIŞI

* Sayın Erdoğan’a çağrı yapmak istiyorum. Adana Milletvekilimiz İsmail Koncuk’un başvurusu üzerine Danıştay’ın, Andımız’ın okutulması kararı var.



* İddia ettiğiniz gibi yerli ve milliyseniz bu kararı da hemen uygulamaya koyun.

KANAL İSTANBUL ELEŞTİRİSİ

* İstanbul 2. İdare Mahkemesi Kanal İstanbul ile ilgili rapor istedi. Ama sayın Erdoğan yargıyı arkadan dolaşmaya çalışıyor.

* Dava devam ederken 100 binlik planlar çıktı. 5 binli ve binlik planlar askıya çıktı. İstanbul'un Fatih'in emaneti olduğu unutulup 5 müteahhitin istediğini yapıyorlar. Nedir bu rant iştahın Sayın Erdoğan?

* Tarın arazilerini betona gömeceksin farkında mısın? Aziz milletimizin yüzlerce milyar lirasını bir çırpıda yok edeceksin farkında mısın?

* Mesele rant olunca gözünü 4 açan iktidar, mesele milletin sorunları olunca görmezden geliyor. Mesela 39 yaşındaki emine…

* Kardeşlerine hem abla, hem anne olan Emine… Evladının ‘lütfen ölme anne' dediği Emine…

* İktidar Emine Bulut ile ilgili tek kelime etmedi. Mesela evladının rızkı için 2 işte çalışan Fatma… İş arkadaşı tarafından öldürüldü. Mesele genç yaşta evlendirilen ve hamile kalınca okulu bırakmak zorunda kalan Rabia…

“İKTİDAR OLMAK BİLİNÇ VE İRADE GEREKTİRİR”

* Türkiye'de sadece geçen yıl 474 kadın öldürüldü. İçlerinden biri çıkmış AK Parti'den önce kadının adı yoktu diyor.

* Öldürülen, şiddet gören kadınlarımız. İş yerlerinde evlerinde tacize uğrayan kadınlarımız.

* Acılar yaşandıktan sonra nutuklar atmak işe yaramıyor.

* İktidar olmak bilinç ve irade gerektirir. Kadının ve çocuğun mutsuz olduğu ülkede herkes mutsuz ve huzursuz olur.

* Bir kardeşimiz Diyanet'e telefon açıp eşim beni dövüyor ne yapmam gerekir diye soruyor.

* Diyanet, otur sus özür dile bir daha yapmayacağım de diyor.