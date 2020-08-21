İYİ Parti’den ilk açıklama geldi!

Ağıralioğlu, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla, Erdoğan'ın müjde diye ilan ettiği, ‘Karadeniz’de doğalgaz rezervi bulundu' açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağıralioğlu, “Açıklanan rezervin daha altında bir rezerv açıklandı. Biliyorsunuz yabancı basında çıkan 800 milyar metreküpten oluşmuş bir beklenti vardı 320 milyar metreküp açıklandı. Piyasalar buna tepki verdi. 1 metreküp bile bulunsa memleketimiz için bulunmuş, emek verilmiş, alın teri dökülmüş her şey kıymetlidir” diye konuştu.

“DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK”

Yavuz Ağıralioğlu, açıklamasında şunları söyledi:

*Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak, üretimimizde rekabet imkanlarımızı kuvvetlendirecek, cari açığımızın kapanmasına katkı sağlayacak bu teşebbüs içerisinde emek edinmiş her şeye teşekkür etmek milletimiz, partimiz, devletimiz adına da borcumuzdur.

*Dolayısıyla bakanlığımızın çalışanlarına, teknik ekibe, bu süreç boyunca emekleri bulunan herkese tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz.

“DEVLET TERBİYESİ GEREKLİDİR”

*Siyasetçilerin itibarı kazandıkları bu zenginliği, adil dağıtabilmeyi başarabilmelerinde yatar. Dolayısıyla bugün bu sevinçli haberin üzerinde gölge yapmak istemeyiz.

*Biz Muhalefet Partisiyiz bu mevzuda daha önce kulaklarımıza çalınmış nice müjdeli haberlerin arkasından hesapsızlığın hicranı düştü hissemize sadece ihtiyaten söylüyoruz.

*Rezervle ilgili oluşturulacak olan kazançların adaletli dağıtılmasını temin etmek lazım. Bir devlet yönetimi toplarken gayret ederken göstermiş olduğu zenginliği dağıtırken de muhafaza etmek zorundadır.

*Bütün mevzularda devletin yönetim merkezinde liyakatın olmasıyla alakalıdır. Devleti yönetiminde ciddiyet bulunan zenginliklerin paylaştırılmasında adalet, bütün bu süreçleri organize ederken de devlet terbiyesi gereklidir.

İLGİLİ HABER Erdoğan'ın açıklamasına CHP'den ilk değerlendirme: Sevindirici!