İYİ Parti’den Özdağ açıklaması: “Çirkin tavır sahiplerine müsaade etmeyeceğiz”

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlık Divanı açıklamasında, Özdağ’ın iddialarının tüm teşkilatı üzdüğü belirtilerek, şöyle denildi: “Üzüntümüzün sebebi son yıllarda ülkemizin hukuk devleti çizgisini ısrarla kaydırmaya çalışanlara tüm gücümüzle karşı koymamıza rağmen; bilgisiz/belgesiz, afaki söylemlerle sırf kendisine siyasi alan yaratmak, koltuk hırsının göze indirdiği perde ile hem Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e hem de göreve geldiği günden bu yana canla başla çalışan İl Başkanımıza yönelen bu iftiraların sahibi milletvekilinin, hukukun temel ilkelerinden olan ‘Kişi iddiasını ispatla mükelleftir' sözünü hiçe saymasıdır” denildi.

“İL BAŞKANIMIZIN SONUNA KADAR YANINDAYIZ”

Özdağ'ın tavrının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, “Çamur at izi kalsın mantığıyla hareket edenlere sözümüz; Biz İYİ Parti İstanbul Başkanlık Divanı olarak İl Başkanımızın sonuna kadar yanında ve destekçisi olmakla beraber, bu çirkin tavır sahiplerine müsaade etmeyeceğimizi altını çizerek belirtiyoruz. Parti içinde ya da dışında, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı yolunda taş olmak isteyenleri tanıyor ve biliyoruz. Malum şahsın iftiraları ile hizmet ettiği sistemle mücadeleye bizler de her Türk vatandaşı gibi alışığız. Partimizin güneşi ile aydınlanan bu yol bizlere açıktır ve kimse tarafından engellenemeyecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadeleri kullanıldı.