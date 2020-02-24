İYİ Partili vekilden Suriyeliler İdlib’e gönderilsin teklifi

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş Konya’da partisinin Karatay ilçesi 2’inci Olağan Kongresine katıldı.

Kongre sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yokuş, Suriye politikası üzerinden hükümeti eleştirdi.

YOKUŞ: SURİYE POLİTİKASI YANLIŞ

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümeti Suriye politikasını yeniden gözden geçirmeli” diyen Yokuş, “AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanlış Suriye politikası yüzünden gencecik vatan evlatlarımızı toprağa veriyoruz. Bunun yanında 2011 yılından beri ülkemize akın akın Suriyeli göçü yaşanıyor. Şu an kayıtlı ya da kayıtsız Suriyeli sayısı 5 milyonu aştı ve hala sınır kapımıza dayananlar var” ifadelerini kullandı.

“DAHA FAZLA ŞEHİT VERMEK İSTİYORUZ”

Suriye rejiminden kaçarak ülkemize sığınan 5 milyon Suriyeli’den yaklaşık 1 milyonunun elinin silah tuttuğunu söyleyen İYİ Partili Yokuş, şu ifadeleri kullandı;

*Bizim artık Suriye’den şehit haberi duymaya tahammülümüz yok Bizim gençlerimiz Suriye’de şehit düşerken Suriyeli gençlerin ülkemizde keyif yaşaması hepimizin canını acıtıyor.

*Şu anda devam eden İdlip savaşında Mehmetçiğimiz ÖSO ile birlikte hareket ediyor. Ülkemizde bulunan yaklaşık 5 milyon Suriyelinin en az 1 milyonunun eli silah tutabilecek insanlardan oluşuyor.

*Rejimden kaçarak Türkiye’ye sığınan eli silah tutan bütün Suriyelilerin devletimiz tarafından askeri bir eğitim verilerek kendi vatanlarını kurtarmaya gönderilmesini arzu ediyoruz.

*Askeri eğitim verilecek olan bu Suriyeliler, İdlib’te Esad’a karşı ülkelerini savunan ÖSO’ya katılsınlar ve ülkelerini kurtarmaya gitsinler.